L'origine du monde : un tout nouveau teaser pour la comédie avec Karin Viard et Laurent Lafitte

Laurent Laffite se retrouve cette fois-ci devant et derrière la caméra dans "L'origine du monde", son premier film en tant que réalisateur. On retrouve à ses côtés, dans cette comédie burlesque, Karin Viard et Vincent Macaigne. La sortie en salle est prévue pour le 15 septembre prochain et un tout nouveau teaser a été dévoilé.

L'origine du monde : Laurent Lafitte acteur et réalisateur

Laurent Lafitte passe derrière la caméra est réalise son premier long-métrage intitulé L'origine du monde. Un titre qui n'est pas sans rappeler le célèbre tableau de nu féminin réalisé par Gustave Courbet en 1866. Ici, l'acteur pensionnaire de la Comédie française, s'inspire d'une œuvre théâtrale. En effet, il s'agit de l'adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Sébastien Thiéry.

L’acteur, que vous avez vu dans Papa ou maman aux côtés de Marina Foïs, joue dans sa propre comédie et donne, cette fois-ci, la réplique à Karin Viard et Vincent Macaigne. La sortie en salle du film a été plusieurs fois repoussée, mais le jour J arrive bientôt ! L'origine du monde sortira sur grand écran le 15 septembre prochain, et sera en avant-première 26 août au Festival du film Francophone d'Angoulême.

Une panne de cœur ?

Pour nous faire patienter jusqu'à la date de sortie, plusieurs extraits de L'origine du monde ont été dévoilés. On découvre aujourd'hui le tout dernier teaser. On retrouve donc Laurent Lafitte, alias Jean-Louis dans le film, aux côtés de Karin Viard qui incarne sa femme, et Vincent Macaigne qui interprète son ami d'enfance. La mère de Jean-Louis est jouée par Hélène Vincent.

Le synopsis officiel est le suivant : Jean-Louis (Laurent Lafitte) réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

L'origine du monde ©Laurent Champoussin

À l'affiche de L'origine du monde, on retrouve également Nicole Garcia, avec qui Laurent Lafitte a joué dans Papa ou maman 2, elle incarne ici une holistique life coach hilarante. Comme le dévoilent très bien les différents teasers, les personnages et les situations sont d'une extrême drôlerie, tout comme les dialogues. Laurent Lafitte a intégré dans son long-métrage une petite dose de poésie et pas mal de musique classique. L'acteur interprète lui-même au piano les morceaux de Gabriel Fauré.