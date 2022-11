Love Actually : cette scène culte que Hugh Grant a détesté tourner

"Love Actually" est entré dans le club des grandes comédies romantiques dès sa sortie en 2003. Véritable succès critique et commercial, on y voit notamment Hugh Grant dans une séquence devenue culte. Mais que l'acteur a néanmoins détesté tourner...

Love Actually, reine des comédies romantiques

En 2023, Love Actually aura 20 ans. Un film à la popularité mondiale, et un grand classique de la comédie romantique servi par un incroyable casting. Sous la direction de Richard Curtis, on y retrouve ainsi, parmi d'autres, Liam Neeson, Emma Thompson, Keira Knightley, Julia Davis, Alan Rickman, Bill Nighy, Colin Firth, Martin Freeman et Laura Linney... Sans oublier une des grandes stars anglaise de l'époque : Hugh Grant.

Love Actually ©Universal Pictures

Dans Love actually, il joue David, le Premier ministre anglais. Il est jeune et célibataire, et va tomber amoureux d'une de ses collaboratrices, Natalie. C'est une des multiples histoires qui composent l'ensemble de Love actually, et celle de David et Natalie donne à voir une des séquences iconiques du film : la fameuse danse de David/Hugh Grant. Et si celle-ci est à jamais dans le coeur des fans du film, ce n'est pas vraiment le cas de Hugh Grant, qui a déclaré avoir détesté tourner cette scène.

"Je vais détester faire ça"

Dans un extrait de l'émission spéciale d'ABC News The Laughter & Secrets of Love Actually : 20 Years Later, l'acteur a donc révélé qu'il appréhendait au maximum le tournage de cette séquence, et qu'il aurait tout fait pour l'éviter, si son contrat ne l'y avait pas obligé...

J'ai vu ça dans le script et j'ai pensé : "Eh bien, je vais détester faire ça." Je ne me suis pas du tout amusé à faire cette danse, et je ne parle même pas de la répéter... Et je ne suis même pas dans le rythme, tout particulièrement au début quand j'agite les fesses. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens - et je suis d'accord avec eux -, qui pensent que c'est la pire scène jamais captée sur pellicule. Mais d'autres l'adorent.

Du côté de Richard Curtis, qui ne nie pas que cette scène a été embarrassante, raconte que ce jour de tournage Hugh Grant était particulièrement de mauvaise humeur, mais qu'il n'a pas pu faire autrement que s'exécuter. Mais pour le réalisateur, c'était tout simplement ce qu'il attendait : "C'est extraordinairement embarrassant. Il est juste parfait."