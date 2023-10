"J'ai été choqué" : le gros regret du réalisateur de Love Actually

Alors qu'elle fêtera bientôt ses 20 ans, la comédie romantique culte "Love Actually" contient un élément que le réalisateur Richard Curtis regrette aujourd'hui. Il s'en est expliqué récemment.

Love Actually : l'incontournable de Noël

Sorti en décembre 2003, Love Actually est devenu un incontournable des fêtes de fin d'année. Cette comédie romantique britannique, écrite et réalisée par Richard Curtis, tisse ensemble une série d'histoires d'amour qui se déroulent à Londres pendant la période de Noël. Du Premier ministre, joué par Hugh Grant, qui tombe amoureux de son assistante, à une femme, incarnée par Emma Thompson, qui découvre que son mari pourrait avoir une liaison, en passant par un écrivain, joué par Colin Firth, qui trouve l'amour avec sa femme de ménage portugaise, le film explore les différentes facettes de l'amour à travers une multitude de personnages et de situations. Avec son mélange d'humour, d'émotion et de moments touchants, le film a su conquérir le cœur de nombreux spectateurs à travers le monde.

Richard Curtis a des remords

Cependant, malgré son succès, le film n'est pas exempt de critiques. Richard Curtis, le réalisateur, a récemment exprimé des regrets concernant certaines blagues du film, en particulier celles concernant le poids du personnage de Natalie, jouée par Martine McCutcheon (qui n'est d'ailleurs absolument pas en surpoids). Dans la version française, elle est même qualifiée de "boulotte" à plusieurs reprises (dans la version originale, c'est le terme "chubby", que l'on pourrait traduire par "enrobé" qui est utilisé, notamment lors d'une séquence entre le premier ministre et sa secrétaire).

Lors d'une apparition au Times and Sunday Times Cheltenham Literature Festival (via Today), Curtis a déclaré :

Je me souviens à quel point j'ai été choqué il y a cinq ans lorsque ma fille Scarlett m'a dit : 'Tu ne peux plus jamais utiliser le mot ‘gros’.' Et wow, elle avait raison. Je pense que j'étais en retard, et ces blagues ne sont plus drôles aujourd'hui. Je ne pense pas avoir été malveillant à l'époque, mais je pense que j'étais inattentif et pas aussi intelligent que j'aurais dû l'être.

Avec le temps, la perception de l'humour évolue, et ce qui était autrefois considéré comme inoffensif peut aujourd'hui être vu sous un jour différent. Bien que Love Actually reste un film apprécié de nombreux fans, il est important de reconnaître et d'adresser les aspects qui n'ont pas bien vieilli.