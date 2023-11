Love Actually ressort au cinéma dans une version inédite, les fans vont adorer

À l'occasion de son vingtième anniversaire, "Love Actually", le film britannique devenu un incontournable des fêtes de fin d'année, revient sur grand écran dans une version remasterisée 4K. Cette ressortie mondiale promet de raviver la magie de ce classique moderne pour les anciens et nouveaux fans.

Love Actually fête ses 20 ans

En décembre 2003, le réalisateur Richard Curtis offrait au monde entier le film Love Actually, qui allait devenir une des romcoms les plus cultes du cinéma. Se déroulant à Londres, à l'approche des fêtes de fin d'année, le long-métrage suit les péripéties amoureuses et les tribulations de plusieurs personnages dont les vies s'entremêlent.

Le film débute avec une scène à l'aéroport, où un flot de personnes se retrouvent dans les bras les uns des autres, une mise en scène qui préfigure la thématique centrale du film : l'amour sous toutes ses formes. De la romance naissante entre le Premier ministre britannique, incarné avec charme et maladresse par Hugh Grant, et sa jeune collaboratrice Natalie, à la relation complexe entre Karen (Emma Thompson) et son mari Harry (Alan Rickman), Love Actually explore les nuances de l'amour conjugal, familial et non réciproque.

Parmi les histoires les plus marquantes, on trouve celle de Daniel (Liam Neeson), qui tente de surmonter le deuil de sa femme tout en aidant son beau-fils Sam à conquérir le cœur de sa camarade de classe. Il y a aussi la quête de l'amour véritable de Jamie (Colin Firth), qui, après avoir été trahi par sa petite amie, trouve une connexion inattendue avec Aurélia, sa femme de ménage portugaise, malgré la barrière de la langue.

Et revient dans une version inédite

À l'occasion de son 20ᵉ anniversaire, Love Actually, le film chéri des fêtes de fin d'année, revient en salles dans une version remasterisée 4K, offrant une nouvelle occasion de se plonger dans son univers riche et émotionnel.

La nouvelle édition restaurée 4K a été réalisée à partir du négatif original 35 mm, avec un travail de restauration numérique effectué par Silver Salt Restoration à Londres. Le film a été étalonné pour la première fois en HDR (High Dynamic Range) en Dolby Vision, sous la direction de Richard Curtis lui-même, garantissant que l'image et le son soient plus parfaits que jamais.

En plus de la ressortie en salles, le film sera disponible en édition UHD, Blu-ray & DVD et en digital, accompagné d'un bonus exclusif de 30 minutes. Ce contenu additionnel offre un regard en coulisse avec des interviews du casting et de l'équipe, qui partagent leurs souvenirs de tournage et discutent de l'évolution et de l'héritage de Love Actually deux décennies après sa sortie initiale.

La ressortie en salles de Love Actually est prévue pour le 5 décembre en France par STUDIOCANAL, avec des dates similaires annoncées pour d'autres pays, y compris le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Allemagne. Cette initiative est non seulement une célébration du film lui-même, mais aussi du partenariat de longue date entre Richard Curtis et Working Title Films.

À l'occasion de cette annonce, STUDIOCANAL a dévoilé la bande-annonce 4K de cette ressortie :