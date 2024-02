Luc Besson va s'attaquer à un classique de l'horreur

Luc Besson prépare actuellement son prochain film qui devrait être une relecture du roman "Dracula". Le réalisateur retrouvera Caleb Landry Jones qu'il a dirigé dans "DogMan".

Luc Besson prépare un nouveau film

Luc Besson a fait son retour au cinéma en 2023 avec DogMan, quatre ans après Anna (2019), dans un contexte particulier. Pour rappel, le réalisateur a fait l'objet en 2018 d'une plainte pour viol et agression sexuelle par l'actrice Sand Van Roy. Un non-lieu a été prononcé en 2021 en faveur de Luc Besson, avant que la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français n'écarte en 2023 définitivement ce pourvoi et les accusations de viol. Ceci étant dit, il restait à juger son dernier long-métrage. Et le résultat s'est avéré assez oubliable, malgré un très bon Caleb Landry Jones (voir notre avis).

DogMan n'a pas été un succès puisque le film n'a attiré en France que 289 000 spectateurs et spectatrices. En cumulant ses recettes à l'international (surtout en Europe, il n'est pas sorti aux États-Unis), le long-métrage a récolté moins de 4 millions de dollars. Mais Luc Besson aurait déjà un nouveau projet, et pas des moindres, puisqu'il va s'attaquer à une œuvre culte avec une relecture de Dracula.

Caleb Landry Jones sera Dracula

Deadline annonce que le cinéaste voudrait revenir aux origines du personnage issu du célèbre roman de Bram Stoker (1897). Son prochain film devrait explorer en profondeur la romance entre le prince Vladimir et sa femme, dont la perte l'amènera à devenir un vampire - un peu ce que montrait Dracula Untold en 2014.

D'après les informations du média américain, "des décors épiques et potentiellement spectaculaires" seraient prévus pour mettre en scène cette nouvelle version de Dracula. De plus, Luc Besson bénéficierait d'un budget important pour un film européen. Et il pourrait débuter le tournage dès cette année. Le cinéaste aurait déjà une bonne partie de son casting. Avec son Dracula, Luc Besson devrait retrouver Caleb Landry Jones, en lui offrant le rôle principal. À ses côtés, l'acteur devrait être accompagné de Christoph Waltz, dans un rôle encore inconnu.

Ce projet semble ambitieux, mais surtout étonnant de la part de Luc Besson qui n'a jamais vraiment navigué dans ce type d'œuvre horrifique et fantastique. À voir ce que le réalisateur apportera de plus à un récit adapté de nombreuses fois au cinéma. D'ailleurs, dans le genre vampirique, un autre film est très attendu prochainement, le Nosferatu de Robert Eggers, remake du film de Friedrich Wilhelm Murnau (1922), basé sur le roman Dracula.