Lucas Bravo (Emily in Paris) va donner la réplique à Julia Roberts et George Clooney

Lucas Bravo, alias Gabriel, le beau voisin d'Emily dans la série "Emily in Paris" a décroché son premier rôle aux États-Unis dans la comédie romantique "Ticket to Paradise" aux côtés de Julia Roberts et George Clooney. Rien que ça.

Lucas Bravo : la révélation d'Emily in Paris

Il y a un an presque jour pour jour, la série Emily in Paris débarquait sur Netflix. Un programme rafraîchissant créé par Darren Star (Sex and the City) avec Lily Collins en tête d'affiche. Cette dernière interprète Emily, une jeune américaine qui débarque à Paris après avoir décroché le boulot de ses rêves. À peine arrivée dans la Capitale française, elle faisait la connaissance de Gabriel, son beau voisin de palier interprété par Lucas Bravo.

Emily in Paris © Netflix

Très vite, le jeune acteur, fils du footballeur Daniel Bravo, a conquis le coeur d'Emily, mais aussi celui des téléspectateurs. Y compris aux États-Unis, où la série a connu un gros succès. Archétype même du beau gosse français, Lucas Bravo n'est pas passé inaperçu outre-Atlantique. Alors que la saison 2 d'Emily in Paris arrive au mois de décembre, on apprend qu'il vient de décrocher son premier rôle aux États-Unis. Et pas n'importe lequel.

Face à Julia Roberts et George Clooney

En effet, comme annoncé par Deadline, Lucas Bravo a décroché un rôle dans le film Ticket to Paradise. Il s'agit d'une comédie romantique mise en scène par Ol Parker, à qui l'on doit Mamma Mia! Here We Go Again. Au casting, on retrouve deux immenses stars : Julia Roberts et George Clooney.

Lucas Bravo, Julia Roberts, George Clooney

Les deux acteurs vont former un couple divorcé qui se donne pour mission de se rendre à Bali afin d'empêcher que leur fille se marie à son tour. Ils ne veulent pas qu'elle subisse les désillusions engendrées par une alliance.

On ne sait pas encore quel rôle jouera Lucas Bravo, mais il y a de fortes chances qu'il campe le fiancé de la fille du couple.

Ticket to Paradise sortira aux États-Unis en octobre 2022. Il n'y a pas encore de date française.