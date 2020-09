M. Night Shyamalan annonce le tournage et le titre de son prochain film

Un peu plus d'un an après la sortie de "Glass", conclusion à sa trilogie super-héroïque, M. Night Shyamalan entame le tournage de son nouveau film. Nous savions qu'il travaillait sur quelque chose, sans nous donner le moindre indice. On a aujourd'hui un titre, une affiche ainsi que des premières informations.

M. Night Shyamalan entame le tournage de son nouveau film

M. Night Shyamalan nous a longtemps tenus au courant de l'avancement de son travail sur le scénario de son prochain long-métrage. On le savait terminé et le réalisateur arrive avec une bonne nouvelle : le tournage vient de commencer. Comme très souvent avec lui, il a joué la carte du mystère. Il vient de nous donner quelques petits éléments sur Twitter en nous révélant d'abord le titre, puis l'affiche. Son nouveau projet s'intitule donc Old et s'illustre avec une image que l'on peut qualifier de très intrigante. En noir et blanc, un sablier remplace le sable par des humains. L'affiche précise "a new trip" pour nous préparer à une histoire qui va encore nous retourner le cerveau. Une seconde image est montrée par le réalisateur, dans laquelle il tient le clap et se trouve dans un décor naturel avec son équipe.

Jusque-là, nous avions surtout eu des indications sur le casting. M. Night Shyamalan s'est entouré de la nouvelle génération et de très bons acteurs. Il rassemble Thomasin McKenzie, Alex Wolff, Eliza Scanlen, Aaron Pierre, Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Ken Leung ou encore Gael Garcia Bernal. D'après Collider, ce beau monde va se réunir pour les besoins d'une intrigue qui s'inspire du Château de sable, un roman graphique français signé par Pierre Oscar Levy et Frederik Peeters. Il y est question dedans de la rencontre entre 13 personnages qui vont vivre un événement surprenant sur une plage. La réalité qu'ils connaissent va basculer, les plongeant dans une spirale de questionnements. Le bouquin est présenté comme "un conte moderne, cruel et passionnant". Admiratif de ce travail, Shyamalan en a acheté les droits et va s'en servir pour ce film qui devrait être une adaptation assez libre basée sur le même postulat de départ.

Une expérience qui pourrait donner lieu à une suite. On n'oublie pas que le réalisateur a déjà évoqué qu'il avait deux films en tête, et qu'un troisième pourrait s'intercaler entre les deux. Il n'a jamais concrètement dit si tout était lié mais on peut penser qu'après la trilogie qu'il vient d'achever, il ait envie de continuer avec un univers à déployer sur plusieurs films. Nous verrons déjà ce que Old a à nous proposer. Il est planifié sur les écrans américains le 23 juillet 2021.

Retour en grâce pour un réalisateur que l'on pensait perdu

M. Night Shyamalan est un exemple frappant pour prouver qu'une carrière est faite de hauts et de bas. Et que toucher le sommet ou le fond n'est pas une finalité. Tout peut aller très vite et on a vu avec le réalisateur du Sixième Sens que le train a déraillé après Le Village. Le maître des twists n'a pas choisi les bons projets ou n'a pas su rencontrer l'approbation du public. On l'a cru perdu pendant un moment, au fond du trou, notamment après After Earth, son plus gros budget à ce jour (130 millions de dollars). Cet excès de moyens ne lui sied pas et c'est avec des projets plus modestes, moins friqués, qu'il retrouve son style. Il y a d'abord eu le très surprenant The Visit. Un petit thriller intelligemment rôdé, avec un twist aux petits oignons et une vraie gestion de la tension. Son retour en pleine forme se confirme dans les sorties consécutives de Split et Glass, suites à l'un de ses classiques, Incassable. Le nom de M. Night Shyamalan veut de nouveau dire quelque chose à Hollywood et aux yeux du public. On prie très fort pour que son élan se prolonge.