M3GAN : une bande-annonce très flippante pour la production James Wan

Après la poupées démoniaque Anabelle, James Wan va nous présenter la poupée-robot M3GAN. Sa nouvelle production se dévoile avec une première bande-annonce assez angoissante.

James Wan et le cinéma d'horreur

James Wan s'est imposé ces dernières années comme une source sûre du cinéma d'horreur. Découvert avec Saw (2004), il a confirmé avec Insidious (2011) ou encore Conjuring (2013). On l'a retrouvé avec plaisir en 2021 avec Malignant, avant qu'il ne revienne à l'univers super-héroïque avec Aquaman et le Royaume perdu (2023). Mais quand il ne réalise pas, James Wan se "contente" d'un rôle de producteur. Ce fut le cas avec Annabelle (2014), Dans le noir (2016), ou encore La Nonne (2018). Ce sera à nouveau le cas pour M3GAN qui vient de se dévoiler avec une première bande-annonce (en une d'article).

M3gan ©Universal Pictures

Le film mettra en scène Gemma, une brillante roboticienne qui travaille au sein d'une entreprise de jouets. Sa vie est bouleversée lorsqu'elle apprend la mort des parents de sa nièce Cady. Elle doit alors accueillir une enfant encore sous le choc. Mais Gemma est incapable de gérer une enfant, et encore moins une telle situation. Pour aider Cady dans son processus de deuil, elle décide d'utiliser M3GAN, un prototype de poupée-robot qui a pour vocation d'être l'ami parfait pour les enfants.

La poupée M3GAN qui veut être votre ami

Sa mission est alors d'empêcher Cady de souffrir physiquement ou émotionnellement. Evidemment, les choses vont mal tourner dès lors où M3GAN prendra son rôle trop au sérieux et n'hésitera pas à éliminer les obstacles entre elle et Cady.

Comme on peut le voir sur les images, la simple apparence de M3GAN suffit à faire flipper. Avec ses grands yeux et son visage semi-réaliste. Il en va de même avec ses mouvements très particuliers. Pour obtenir ce résultat, la production semble avoir utilisé un mélange d'animatronique et la jeune actrice Amie Donald. En tout cas, tout est fait pour créer un sentiment de malaise. Elle sera assurément la grande force du film, plus que son concept qui n'est pas si novateur.

Notons qu'on doit M3GAN à Gerard Johnstone, un illustre inconnu qui réalise là son deuxième long-métrage. Côté casting, Allison Williams est l'unique nom notable - vue notamment dans Get Out. Le film sera à découvrir dans les salles le 11 janvier 2023.