"Ma fin est une des meilleures fins de l’histoire du cinéma" : Mathieu Kassovitz va mieux !

C'est temporairement en fauteuil roulant mais plein d'énergie que Mathieu Kassovitz a repris le travail, à savoir la préparation de l'adaptation en comédie musicale de son film "La Haine". Et lors d'une interview accordée à ce sujet, il a sorti une punchline comme lui seul en a le secret.

Mathieu Kassovitz parle de La Haine

L'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz s'est fait une belle frayeur - et son public aussi - quand il a été victime d'une lourde chute à moto le 3 septembre 2023. Une chute qui l'a envoyé dans un état préoccupant aux urgences, dont il est ressorti une semaine plus tard, après des opérations à la jambe, à la cheville et au pied. L'acteur a estimé qu'il "remarcherait dans six mois", mais dans tous les cas hors de question de mettre en pause les projets en cours. En effet, le réalisateur de La Haine et star de la série Le Bureau des légendes prépare actuellement une adaptation sur scène de son chef-d'oeuvre sorti en 1995. C'est à cette occasion, et alors qu'il vient de finir le processus de casting de cette comédie musicale prévue pour l'automne 2024, qu'il a donné une interview au quotidien Le Monde.

Vinz (Vincent Cassel) - La Haine ©MKL Distribution

Dans cette interview, il explique pourquoi il a toujours pensé que La Haine aurait pu être un film musical, parce que sa narration est faite de séquences "quasiment indépendantes" les unes des autres, et parce que sa force réside surtout dans ses personnages et sa fin. Et surtout, preuve qu'il s'est mentalement très bien remis de son récent et violent accident, il s'est à nouveau auto-congratulé pour le film qui a révélé Vincent Cassel et Saïd Taghmaoui. En effet, il considère la conclusion de La Haine comme un très grand moment de l'histoire du cinéma.

"Ça le rend intemporel"

Ainsi, lorsque lui est posée la question de pourquoi La Haine, sur le sujet des bavures policières, a autant marqué, Mathieu Kassovitz répond :

Parce que les gamins du film représentent un peu les adolescents du monde entier, et parce qu’on l’a tourné en noir et blanc. Ça le rend intemporel. Et puis ma fin est une des meilleures fins de l’histoire du cinéma ! Cette scène où Vince se fait tuer, avec un dernier coup de feu hors champ juste avant que la lumière ne se rallume, a profondément troublé les gens. Le film n’a d’intérêt que pour ces dix dernières secondes. Sans elles, il ne sert à rien.

La fin de La Haine est donc, selon son auteur, "une des meilleures fins de l'histoire du cinéma". Rien que ça. Mathieu Kassovitz n'a jamais été connu pour la mesure de ses prises de parole, et dans cette plus pure tradition il ne fait donc pas dans la nuance au sujet de son film, Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1995, nommé onze fois aux César 1996 et récompensé dans trois catégories, dont celle du Meilleur film. La définition des "meilleures fins de l'histoire du cinéma" restera toujours un éternel débat soumis aux subjectivités, et on pourra toujours argumenter et contre-argumenter l'avis de Mathieu Kassovitz à loisir. Mais sans parler forcément de "meilleure" fin, on s'entendra évidemment sur le fait qu'elle est tout à fait mémorable.