Mad Max 5 : le film serait sur le point de se faire

George Miller aura mis du temps avant de pouvoir accoucher de « Mad Max : Fury Road ». On espère ne pas avoir à attendre aussi longtemps pour découvrir le cinquième film, que le metteur en scène aimerait faire. Tout pourrait s’accélérer très prochainement sur ce sujet !

Pas grand monde ne s’attendait au choc Mad Max : Fury Road, film d’action épique sans once de gras signé George Miller. L’Australien avait un peu disparu de la circulation avant ce retour fracassant et il revient par la grande porte avec cette proposition qui reste dans toutes les mémoires. L’hypothèse d’une suite n’a jamais été enterrée mais un litige juridique entre la Warner et Miller faisait coincer le dossier. En fin d’année 2019, le réalisateur annonçait qu’il voulait toujours faire Mad Max 5. Mais ça ne devait pas être pour de suite car il doit s’occuper en priorité de Three Thousand Years Of Longing, une histoire d’amour qu’il veut porter au cinéma depuis longtemps. Décrit comme l’antithèse de Fury Road (entendez par là qu’il y aura beaucoup de dialogues et que l’action sera majoritairement en intérieur), ce projet mettra en scène Idris Elba et Tilda Swinton.

Mad Max 5 en tournage cette année ?

Le tournage ne devrait pas tarder, il interviendra lors du mois de mars. Ce qui devrait ensuite permettre à Miller de s’occuper de Mad Max 5 ? Geeks WorldWide rapporte que le film pourrait alors se faire cette année ! Le réalisateur aurait désormais le feu vert et un tournage en Australie à l’automne prochain est annoncé par le média. Avant de s’enflammer totalement, précisions que ce n’est qu’une rumeur et qu’on attend que d’autres spécialités du milieu confirment ce que GWW annonce.

Néanmoins, en regardant les agendas de tout le monde, ce timing est possible. Tom Hardy, forcément attendu pour reprendre le rôle principal, doit d’abord finir de tourner Venom 2 avec Andy Serkis. Ce qui laisse, de son côté, le temps à Miller de finir son Three Thousand Years Of Longing. Quand tout ça sera achevé, la pré-production de ce Mad Max pourra débuter dans de bonnes conditions. La brouille entre le metteur en scène et le Warner n’est aussi plus qu’une histoire ancienne. Une autre preuve qui montre que les voyants sont au vert.

On ne sait absolument rien de ce nouveau film, qui devrait être une suite des aventures du Max de Tom Hardy. Le retour de Charlize Theron n’est pas garanti du tout, elle devrait plutôt être au cœur d’un spin-off sur Furiosa. Nous verrons dans les prochains mois si le projet avance comme on vient de nous le vendre. On croise les doigts très fortement.