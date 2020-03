Mad Max : Anya Taylor-Joy dans le spin-off sur Furiosa ?

Le spin-off de « Mad Max : Fury Road » centré sur Furiosa, le personnage incarné par Charlize Theron, donne enfin des nouvelles. La jeune actrice Anya Taylor-Joy serait envisagée pour jouer dans ce nouvel opus de la franchise.

En 2015, George Miller est de retour au sommet. Le réalisateur culte de la trilogie Mad Max revient à ses premiers amours en proposant un quatrième opus renversant. Fury Road est une œuvre absolument monstrueuse qui n'a pas volé ses 6 Oscars. Malheureusement, le film ne rapporte que 375 millions de dollars de recettes pour un budget de 150 millions. Un score relativement faible qui a refroidi la Warner. Pourtant, le spin-off sur Furiosa serait encore dans les cartons. Après quelques années de démêlés avec la justice, il semble que le projet soit de nouveau sur les rails car le réalisateur aimerait tourner avec Anya Taylor-Joy, la star de Split.

Une belle carrière pour la jeune actrice

D'après Variety, George Miller lorgnerait sur Anya Taylor-Joy pour qu'elle joue dans son futur film Mad Max : Furiosa. Il serait entré en contact avec la jeune actrice pour lui proposer un rôle secret dans le spin-off de Fury Road. George Miller promet que le film entrera prochainement en production, après la crise du soronavirus et sans doute après son projet Three Thousand Years of Longing.

Mad Max : Fury Road s'est avéré être une véritable réussite critique. George Miller a offert un long-métrage incroyable grâce à ses qualités techniques et visuelles. Côté casting, le film réunissait notamment Tom Hardy dans la peau de Max, Charlize Theron, Zoë Kravitz et Nicholas Hoult.

Ce spin-off centré sur Furiosa est très attendu par les fans. Ce serait encore une belle ligne sur le CV déjà bien rempli de Anya Taylor-Joy. Parce que la jeune actrice américaine de 23 ans a déjà tourné dans des films imposants durant les 5 dernières années. Elle débute dans la série Atlantis mais c'est en 2015 avec The Witch qu'elle se fait repérer par Hollywood. Un an après elle tourne avec M. Night Shyamalan à l'occasion de l'excellent Split. Elle enchaîne ensuite dans quelques productions moins influentes comme Morgane et Barry. En 2017 elle retourne à l'horreur avec le plutôt convaincant Le Secret des Marrowbone. Ces deux dernières années, on la retrouve consécutivement dans Playmobil, le Film, la saison 5 de Peaky Blinders, Glass, Emma et Radioactive. Elle sera prochainement à l'affiche de Les Nouveaux Mutants et Last Night in Soho. Sacré début de carrière !