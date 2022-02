Mad Max - Fury Road : quand Tom Hardy crachait sur Armie Hammer pour obtenir le rôle

Pour obtenir le rôle de Max dans "Mad Max : Fury Road", Tom Hardy y est allé à fond lors d'une audition partagée avec Armie Hammer. Complètement dans le rôle, il s'est imposé d'une façon peu élégante mais efficace face à son partenaire.

Mad Max : Fury Road, un projet au développement légendaire

Dans le livre du journaliste américain Kyle Buchanan consacré à l'excellent Mad Max : Fury Road et intitulé Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road, plusieurs pages sont consacrées au processus de casting. Un récit et des témoignages disponibles le 22 février, mais dont Vulture en a déjà publié quelques extraits. On apprend notamment dans ceux-là que George Miller a un temps envisagé Eminem dans le rôle de Max Rockatansky et, dans un autre registre, que Tom Hardy n'y est pas allé de main morte lors des phases finales du casting.

Max (Tom Hardy) - Mad Max : Fury Road ©Warner Bros.

Alors qu'il en est au dernier stade du processus de casting pour le film de George Miller, Tom Hardy n'est plus qu'en concurrence avec Jeremy Renner et Armie Hammer. Le rôle de Max sera pour un de ces trois-là, et Tom Hardy le veut plus que tout.

À l'époque, en 2009, l'acteur n'a pas encore tourné Warrior (2011) ni The Dark Knight Rises (2012), mais il sort tout juste de Bronson de Nicolas Winding Refn, pour lequel il s'est transformé afin d'incarner Michael Gordon Peterson aka Charles Bronson, le prisonnier le plus dangereux d'Angleterre. Une performance bestiale qui le révèle et tape dans l'oeil de George Miller.

Tom Hardy en mode animal

Lors d'une audition commune avec Armie Hammer - Kyle Buchanan rapporte ici le témoignage du caméraman de l'audition, Todd Matthew Grossman -, Tom Hardy serait ainsi resté dans la même énergie en crachant sur Armie Hammer.

Hardy et Hammer ont fait une lecture ensemble, et quand Hardy a grincé des dents et craché sur son partenaire, Hammer a dit à Miller que Hardy avait plus besoin d'être Max que lui.

Une victoire par abandon donc, mais en même temps comment répondre à une telle "ligne" ? De l'avis général ce jour-là, Tom Hardy était déjà et parfaitement dans le personnage, comme l'a déclaré Todd Matthew Grossman :

Jeremy et Armie étaient tous les deux formidables, mais il y avait chez Tom à ce moment-là quelque chose qui était totalement Max. Il avait cette aridité, cette absence d'émotion qu'on imagine dans un monde post-apocalyptique et, en dessous, du dédain pour le monde. Il y avait cette intensité brûlante à la caméra.

Même si au final Charlize Theron lui vole la vedette dans son rôle d'Imperator Furiosa, la performance de Tom Hardy dans Mad Max : Fury Road reste brillante et, à l'image de cette mémorable session de casting, totalement animale.