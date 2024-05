Mad Max : un nouveau film est déjà en préparation (avec le retour d'une star)

Alors que "Furiosa" sera présenté au Festival de Cannes et arrivera ensuite très rapidement dans les salles, George Miller a annoncé travailler sur un nouveau film "Mad Max", dont l'histoire se déroule juste avant les événements de "Mad Max : Fury Road"...

George Miller annonce un nouveau projet Mad Max

Le cinéaste australien George Miller, à qui l'on doit la grande saga Mad Max, n'en a pas fini avec sa création post-apocalyptique, et c'est une excellente nouvelle. En effet, après ses trois premiers volets portés par Mel Gibson et sortis entre 1979 et 1985, il y est d'abord revenu avec le magistral Mad Max : Fury Road en 2015, signant à l'occasion un des plus grands films de cette décennie. Cette année, c'est son préquel qu'il présentera hors compétition au Festival de Cannes : Furiosa.

Pour celui-ci, Anya Taylor-Joy interprète Furiosa dans sa jeunesse, reprenant ainsi le personnage auquel Charlize Theron prêtait ses traits et son talent dans Mad Max : Fury Road.

Furiosa ©Warner Bros.

"On a toute une histoire là-dessus"

Et comme George Miller vient de l'annoncer au micro d'Entertainment Weekly, un nouveau film est actuellement en préparation, et devrait être l'occasion du retour à l'écran de Tom Hardy dans le rôle de Max Rockatansky. Le cinéaste a ainsi expliqué :

Lorsque nous avons préparé "Mad Max : Fury Road", nous avons écrit ce qui est arrivé au personnage de Max l'année qui précède son apparition (dans le film de 2015, ndlr). (...) On a toute histoire là-dessus. On est en train de travailler dessus. On l'a écrite comme une nouvelle, et maintenant on a la chance de la faire évoluer en scénario.

Ce projet de nouveau prequel ramènerait donc Tom Hardy dans le rôle de "Mad Max", pour le montrer avant sa rencontre avec Furiosa dans Mad Max : Fury Road. Idéal dans ce rôle anciennement tenu par Mel Gibson - et malgré des tensions irrespirables avec Charlize Theron durant le tournage, Tom Hardy devrait donc le reprendre si George Miller passe en production ce nouveau scénario. Si le projet est bien mené à son terme, après Fury Road et Furiosa, on aurait donc une nouvelle trilogie, composée d'une histoire et de deux prequels portant sur ses personnages principaux.