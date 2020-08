Mad Max : pourquoi George Miller ne veut pas parler du film sur Furiosa ?

C'est désormais acté que George Miller va continuer son travail fait sur "Mad Max : Fury Road" avec un préquel à propos du personnage de Furiosa. Le réalisateur va approfondir son passé sans Charlize Theron dans le rôle mais il ne veut pas trop en parler en amont.

Le choc Mad Max : Fury Road

La franchise Mad Max était dans un profond sommeil depuis le milieu des années 80 après le troisième volet Au-delà du dôme du tonnerre. 30 ans plus tard sort sur nos écran Fury Road, qui aborde l'univers avec un angle beaucoup plus virtuose que par le passé. George Miller ne reprend pas Mel Gibson dans le rôle principal et le remplace par Tom Hardy. Mais ce film pourtant titré Mad Max est très loin de faire du personnage éponyme le moteur de l'intrigue. Le réalisateur inscrit dans son scénario assez simple une vraie portée féministe. Max se retrouve aux côtés de Furiosa et d'autres femmes, lors de leur fuite pour se sortir du contrôle du tyran Immortan Joe. Là où le long-métrage surprend, c'est dans son épure qui lui permet des grandes envolées formelles, ainsi que dans sa manière de mettre les femmes au centre de l'attention.

5 ans après, on sait désormais qu'un nouveau film Mad Max est en préparation. Il se concentrera sur le personnage de Furiosa, qui a depuis décroché son statut d'icône grâce à l'interprétation démente de Charlize Theron. Malheureusement, elle ne sera pas au casting de ce préquel, qui se déroulera plusieurs années avant Fury Road. À moins de passer par un rajeunissement numérique risqué, impossible d'imaginer que l'actrice puisse continuer de l'incarner avec cette temporalité. On ne sait toujours pas qui va prendre sa place, bien que des noms aient été évoqués..

George Miller prudent au sujet du préquel sur Furiosa

Avant de s'occuper de ce film sur Furiosa, George Miller doit finir sa romance Three Thousand Years of Longing qui est décrite comme l'opposé de Fury Road, avec beaucoup de scènes en intérieur et des moyens plus réduits. Un projet que l'on veut voir, car Miller n'est pas quelqu'un de prolifique. Lors d'une interview chez The Wrap, le réalisateur se refuse de parler de son scénario sur Furiosa par superstition :

Il est trop tôt pour en parler. J'ai toujours eu cette petite superstition. Je me souviens avoir parlé de Mad Max juste avant le 11 septembre comme si cela était censé se faire dans quelques semaines. Il a fallu près d'une décennie pour que ça se fasse.

Au moins on sait maintenant que lorsque nous aurons des nouvelles importantes sur le film, ça voudra dire que nous sommes en très bonne voie. On a hâte de voir ce qu'on va découvrir sur le passé de Furiosa et si George Miller va garder la direction artistique qu'il a imposé dans Fury Road. En espérant qu'il ne faille pas attendre une décennie pour voir le film...