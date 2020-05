Mad Max : Jodie Comer au casting du préquel sur Furiosa ?

George Miller ne va plus tarder à s'occuper du prochain film Mad Max, qui sera un préquel sur le personnage de Furiosa. Charlize Theron ne reprendra pas son rôle et des premiers noms commencent à sortir pour le casting.

Cinq ans - depuis la sortie de Mad Max : Fury Road - que l'on attend une suite du fabuleux film de George Miller qui restera comme l'un des grands morceaux de cette décennie. Tout commence à se préciser très sérieusement, le réalisateur australien a annoncé qu'il allait enfin s'occuper de ce nouveau Mad Max et qu'il sera centré sur Furiosa, l'héroïne incarnée par Charlize Theron qui avait largement pris la plus grosse partie de la lumière. C'était l'un des aspects les plus surprenants de ce Fury Road. Si le film se nommait Mad Max et le mettait en scène, il était presque secondaire par rapport à la troupe de femmes.

George Miller va explorer le passé de Furiosa, avant qu'elle ne soit détenue par Immortan Joe. Cette contrainte temporelle empêchera Charlize Theron de continuer à incarner le personnage. Trop âgée par rapport à l'idée de ce préquel, le metteur en scène a néanmoins d'abord essayé de l'incorporer dans le film en cherchant à voir si le rajeunissement numérique pouvait être une bonne solution.

Deux actrices pour le spin-off sur Furiosa

Au final, il préfère chercher une nouvelle actrice, plus jeune, pour Furiosa. On a vu le nom d'Anya Taylor-Joy circuler dernièrement, la brillante jeune actrice de 24 ans serait un merveilleux choix pour succéder à Charlize Theron. Mais The Hollywood Reporter avance aussi que Jodie Comer de Killing Eve pourrait figurer au casting ou, du moins, qu'elle serait dans le viseur du studio. Encore faut-il savoir pour quel rôle. Légèrement plus âgée (27 ans) qu'Anya Taylor-Joy, il est impossible de savoir si elle serait convoitée pour le rôle principal ou pour un autre.

Le sujet sera Furiosa mais plusieurs autres femmes devraient graviter autour d'elle, ce qui laisse quelques places libres et il se peut que les deux actrices se retrouvent ensemble. S'il doit déjà avoir une idée de la direction dans laquelle il veut aller avec ce film Mad Max sans Mad Max, George Miller doit d'abord finir Three Thousand Years of Longing, son histoire d'amour épique. Ce n'est qu'ensuite qu'il reviendra à l'univers post-apocalyptique pour, on l'espère, nous en mettre plein les yeux.