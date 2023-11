Madame Doubtfire 2 : Robin Williams avait une seule interrogation à propos de la suite

Une suite à "Madame Doubtfire" était en discussion juste avant la mort de Robin Williams. Et ce dernier avait une seule interrogation avant de revenir dans la peau de la gouvernante anglaise. C'est le réalisateur Chris Columbus qui s'est récemment confié sur sa dernière discussion avec le regretté comédien disparu en 2014.

Madame Doubtfire : Robin Williams au sommet de son art

Sorti en 1993, Madame Doubtfire est un film qui a marqué le cinéma comique des années 90, notamment grâce à la performance remarquable du regretté Robin Williams. Réalisé par Chris Columbus, le film raconte l'histoire de Daniel Hillard, interprété par Williams, un acteur au chômage qui se déguise en gouvernante britannique pour pouvoir passer du temps avec ses enfants après un divorce difficile.

Dans ce rôle, Robin Williams a démontré une grande maîtrise de son art, alliant comédie et émotion avec une précision remarquable. Sa performance, qui oscille entre humour et sensibilité, a été saluée tant par la critique que par le public. Williams a su apporter une profondeur unique à son personnage, rendant Madame Doubtfire à la fois divertissant et touchant.

Le film a connu un succès notable à sa sortie, tant sur le plan commercial que critique, et a contribué à renforcer la réputation de Robin Williams en tant qu'acteur versatile, capable de s'adapter à des rôles divers et exigeants. Sa capacité à incarner un personnage aussi complexe et nuancé a été un élément clé du succès du film. Avec Hook, Le Cercle des poètes disparus et Jumanji, Madame Doubtfire fait partie des films les plus célèbres de Robin Williams, qui ont marqué plusieurs générations de spectateurs.

Robin Williams avait une seule question à propos de la suite

À la fin de Madame Doubtfire, on découvrait que le personnage de Daniel Hillard avait réussi à décrocher sa propre émission de télévision à destination des enfants, qu'il présentait dans son déguisement de gouvernante. Grâce à une nouvelle discipline de vie, il était parvenu à trouver un accord avec son ex-femme Miranda (campée par Sally Field) pour voir ses enfants quand il le souhaitait. Un Madame Doubtfire 2 aurait donc pu voir le jour, et l'aurait suivi dans sa nouvelle vie, entre père de famille, et acteur de télévision, déguisé en gouvernante anglaise. Malheureusement, cette suite n'a jamais vu le jour.

Pourtant, comme l'a révélé récemment Chris Columbus, lors d'une interview donnée à Business Insider, à l'occasion des trente ans du film, la suite avait été écrite. Elle était malheureusement entrée en production en 2014, juste avant que Robin Williams ne décède. Et sans ce dernier, il n'était pas question pour Chris Columbus d'imaginer la suite. Il a déclaré :

Robin était contre l'idée de faire une suite immédiatement (...) Nous n'avons parlé d'une suite qu'au cours de l'année de son décès. Nous avions un scénario qui était écrit, et c'est la dernière fois que j'ai vu Robin. Je suis allé chez lui, et nous nous sommes assis pour en parler. Le scénario était vraiment solide. La seule question que Robin m'a posée était "Patron, est-ce que je devrais passer autant de temps dans le costume cette fois-ci ?". Le rôle était physiquement exigeant. Pour Robin, je pense que c'était comme courir un marathon chaque jour qu'il passait dans le costume de Doubtfire. Nous en avons donc parlé, et je pense qu'il espérait que dans la réécriture, nous réduirions le personnage de Madame Doubtfire.

Chris Columbus n'a, en revanche, pas dévoilé l'intrigue de la suite qui était prévue. Cependant, Robin Williams avait tellement improvisé durant le tournage de Madame Doubtfire, que le réalisateur a l'espoir d'en faire un jour un documentaire, en raison du nombre de scènes qui n'ont jamais été montrées au public.