Madame Doubtfire : découvrez une émouvante scène coupée avec Robin Williams

"Madame Doubtfire" de Chris Columbus est un des films cultes des années 1990. Robin Williams y déployait tout son talent dans la peau de ce père de famille qui décidait de se grimer en vieille gouvernante anglaise pour continuer de voir ses enfants après un divorce houleux. Découvrez ci-dessous une émouvante scène coupée.

Madame Doubtfire : le génie de Robin Williams

En 1993, Chris Columbus met en scène Madame Doubtfire. Une comédie culte, aussi drôle qu'émouvante, portée par l'immense Robin Williams. Il y interprète le rôle de Daniel Hillard, un comédien de doublage, qui se retrouve privé de la garde de ses trois enfants à la suite d'un divorce compliqué. Pour les voir quotidiennement, il a l'idée de mettre à profit ses talents d'acteur et se transforme en Madame Doubtfire, une gouvernante que toute la famille accueille à bras ouverts.

Madame Doubtfire © 20th Century Studios

Le film repose à la fois sur le génie comique de Robin Williams (qui n'a pas hésité à improviser de nombreuses scènes) et sur toute sa fragilité. À ses côtés, on pouvait notamment retrouver Sally Field dans le rôle de son ex-femme Miranda, et Pierce Brosnan dans la peau du nouveau compagnon de cette dernière.

Découvrez une émouvante scène coupée

Dans une des scènes coupées du film que l'on peut retrouver sur YouTube, on découvre Daniel arrivant au concours d'épellation de Lydia (Lisa Jakub), sa fille aînée. On se souvient que Madame Doubtfire la faisait réviser ce concours, juste avant d'aller aux toilettes, et que son fils découvre qu'elle était en fait son père. Cette séquence arrive donc juste après.

Daniel ne parvient pas à trouver de place à côté de ses enfants, ce qui déclenche une dispute avec son ex-femme. Lydia, déconcentrée, finit par perdre le concours. La séquence se termine par un touchant face à face entre cette dernière et son père. Elle lui demande pourquoi il n'a pas mis ses talents d'acteur pour prétendre que tout allait bien dans son couple et ainsi éviter le divorce. Il lui répond que l'illusion n'aurait pas duré, et que ça n'aurait pas pu continuer et rajoute qu'il n'est pas un assez bon acteur pour être dans la peau d'un personnage 24h sur 24h et 7 jours sur 7.

Il termine en lui disant qu'être son père est la plus grande joie de sa vie, et lui demande de lui pardonner pour le concours.

Si vous souhaitez voir ou revoir le film, il est disponible sur Disney+.