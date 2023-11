Madame Web : une première bande-annonce pour le prochain film Marvel

Le film super-héroïque "Madame Web" se dévoile avec une première bande-annonce. On y retrouve Dakota Johnson dans le rôle principal, prête à en découdre avec Tahar Rahim.

Madame Web : Sony dévoile la bande-annonce

Prévu initialement pour le 14 février 2024, Madame Web se dévoile enfin avec une première bande-annonce, mise en ligne par Sony Pictures. Le film, tiré de l'univers Marvel, va suivre Cassandra Webb. Comme on peut le voir sur ces images (vidéo en une d'article), l'héroïne est une ambulancière qui voit sa vie basculer après un accident. Morte pendant quelques instants, elle est ramenée à la vie par son collègue.

Dakota Johnson - Madame Web ©Sony Pictures

C'est après cet événement qu'elle développe des capacités exceptionnelles. En effet, elle parvient désormais à voir le futur proche. C'est grâce à cela qu'elle va voir un groupe d'adolescentes se faire attaquer par un homme mystérieux qui adopte un costume similaire à celui de Spider-Man...

Cet antagoniste, c'est Ezekiel Sims, qui dispose des mêmes pouvoirs que Spider-Man. D'où cette tenue proche. Mais il n'est pas le seul à rappeler l'Homme Araigné puisque, les adolescentes sont en réalité également des super-héroïnes. Julia Carpenter n'est autre que Spider-Woman, Anya Corazon se fait appeler Spider-Girl et Martha Franklin est aussi une version de Spider-Woman.

Dakota Johnson et les autres Spider

Même si cette bande-annonce montre beaucoup de choses, on avoue être un peu perdu sur l'histoire que proposera Madame Web et sur la manière dont tous ces personnages vont être présentés. D'après nous, Ezekiel est capable de voyager dans le temps et a, dans le futur (lorsqu'il a des cheveux blancs), affronté les Spider-Woman et Spider-Girl. Il retourne à une époque où elles n'ont pas encore de pouvoirs pour les éliminer, mais devra faire face à Cassandra Webb.

Sydney Sweeney - Madame Web ©Sony Pictures

Sinon, le film paraît assez rassurant visuellement. De plus, les actrices à l'écran se montrent plutôt impliquées. On retrouve d'abord Dakota Johnson dans le rôle principal. Sydney Sweeney, Isabela Merced et Celeste O'Connor interprètent les trois adolescentes/super-héroïnes, tandis que le français Tahar Rahim joue le méchant de l'histoire. On peut voir également Adam Scott, tandis qu'Emma Roberts, pourtant annoncée au casting, n'apparaît pas pour le moment.

Madame Web est la nouvelle production de Sony connectée avec d'autres films tirés de l'univers Marvel. Ce qu'avait initié Venom (2018). Après cela, il y aura Kraven le chasseur (18 août 2024) et Venom 3 (6 novembre 2024).