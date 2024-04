Ce soir à la TV : Penélope Cruz a été nommée aux Oscars pour ce drame éprouvant d'Almodóvar

Ce soir Arte propose "Madres paralelas", un mélodrame émouvant signé Pedro Almodóvar et porté par l'excellente Penélope Cruz et la révélation Milena Smit.

Madres paralelas : le 24e long-métrage de Pedro Almodóvar

Après le très beau film autobiographique Douleur et gloire (2019), dans lequel il réunissait ses interprètes fétiches, Antonio Banderas et Penélope Cruz, Pedro Almodóvar est revenu à une pure fiction dramatique avec Madres paralelas. L'occasion pour le réalisateur espagnol de diriger pour la septième fois la comédienne dans un long-métrage, et de l'associer à la révélation Milena Smit.

La première interprète Janis, et l'autre Ana. Deux femmes qui se rencontrent à l'hôpital et qui vont accoucher au même moment. Une situation qui rapproche ces deux mères assez opposées. Si l'une est une photographe quadragénaire, l'autre rentre à peine dans l'âge adulte et est marquée par un traumatisme. Elles décident tout de même de se revoir quelques mois plus tard.

Madres paralelas ©Pathé

Janis va alors apprendre qu'Ana a perdu sa fille à cause du syndrome de mort subite du nourrisson. Une terrible tragédie qui inquiète d'autant plus Janis qui, après la pression du père de son enfant, a accepté de lui faire un test ADN. Elle a alors compris que sa fille et celle d'Ana ont été échangées à la naissance, mais ne peut se résoudre à dire la vérité à son amie.

Une grande performance de Penélope Cruz

Avec Madres paralelas, Pedro Almodóvar propose un drame qui, chez bien d'autres, aurait pu virer au ridicule avec des retournements de situations dignes d'un mauvais téléfilm. Mais il n'en est rien. Le réalisateur espagnol maîtrisant assez son art pour éviter cela. Surtout, il ajoute à ce récit éprouvant et intime, qui met si bien en valeur les femmes, la question du devoir de mémoire. Car Janis enquête en parallèle sur son arrière-grand-père, opposant à la dictature franquiste, enterré dans une fosse commune avec d’autres habitants de son village.

À sa sortie, le film de Pedro Almodóvar avait convaincu une bonne partie de la presse. Dans notre critique sur CinéSérie, nous mettions notamment en avant Penélope Cruz, qui "livre ici l'une de ses performances les plus impressionnantes mais aussi l'une de ses plus dures". Cela lui avait d'ailleurs valu une nouvelle nomination à l'Oscar de la meilleure actrice après Volver (2006).