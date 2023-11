Maestro : l'incroyable prouesse de Bradley Cooper pour son dernier film

Pour incarner Leonard Bernstein dans son prochain film "Maestro", Bradley Cooper a travaillé d'arrache-pied pendant six ans sur une seule scène cruciale, d'une durée de 6 minutes et 21 secondes. Le film est attendu le 20 décembre prochain sur Netflix.

Maestro : Bradley Cooper devient Leonard Bernstein

Après avoir mis en scène A Star is Born avec Lady Gaga en 2018, Bradley Cooper repasse derrière la caméra pour Maestro, dont la sortie est prévue sur Netflix le 20 décembre prochain. Dans ce nouveau film, qui se passe une nouvelle fois dans le domaine musical, Bradley Cooper incarne Leonard Bernstein, le célèbre compositeur et chef d'orchestre, à différents moments de sa vie.

Le film, tourné en partie en noir et blanc, aborde, sur une période de trente ans, aussi bien sa carrière que sa vie intime, et notamment son mariage chaotique avec Felicia Montealegre (incarnée par Carey Mulligan). Pour ce rôle qui devrait lui valoir une nouvelle nomination aux Oscars, Bradley Cooper s'est complètement immergé dans la vie de Leonard Bernstein, y compris physiquement (ce qui a déclenché une polémique lors de la mise en ligne de la première bande-annonce). Il a également travaillé pendant six ans une scène cruciale du film, qui impliquait qu'il conduise un orchestre en live.

Six années de travail pour six minutes de live

Lors d'une discussion organisée à Los Angeles après une présentation de Maestro, Bradley Cooper a révélé (via IndieWire) avoir passé six ans à apprendre à diriger un orchestre pour une scène du film tournée en direct. Cette séquence, d'une durée de six minutes et 21 secondes, reproduit une performance de Leonard Bernstein, alors qu'il conduisait l'Orchestre symphonique de Londres en 1976 à la cathédrale d'Ely.

"J'étais absolument terrifié", a admis Bradley Cooper, soulignant l'intensité de l'expérience de diriger l'orchestre en direct pour cette scène cruciale. Pour se préparer, il a étudié une prise brute de Leonard Bernstein dirigeant à cette époque et a reçu l'aide de professionnels, comme le directeur du Metropolitan Opera de New York, le québécois Yannick Nézet-Séguin. Il a notamment pu travailler grâce à des vidéos faites par ce dernier pour parfaitement apprendre les gestes d'un chef d'orchestre.

Rendez-vous le 20 décembre prochain sur Netflix pour découvrir le résultat de ce travail acharné.