Les acteurs d'Harry Potter rendent hommage à Maggie Smith, "directrice vénérée de Gryffondor"

Après l'annonce de la mort de Maggie Smith, plusieurs membres du casting de "Harry Potter" ont rendu hommage à l'interprète de Minerva McGonagall, parmi lesquels Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint.

Mort de Maggie Smith, le bel hommage de Daniel Radcliffe

On apprenait ce vendredi 27 septembre 2024 la mort de Maggie Smith à 89 ans. L'actrice, à la carrière remarquable, récompensée de deux Oscars, deux Emmy Awards, deux Golden Globes et un Tony Awards, s'en est allée après avoir marqué des générations de spectateurs et spectatrices. Parmi ses nombreux rôles, celui de la professeure Minerva McGonagall dans la saga Harry Potter (2001-2011) reste un des plus importants. Même si sa présence à l'écran est moins importante que d'autres dans ces films, la comédienne a parfaitement donné vie à ce personnage attentif et chaleureux envers les élèves de Poudlard.

Sur les tournages d'Harry Potter, Maggie Smith avait accompagné de jeunes acteurs et actrices qui débutaient à peine. Comme Daniel Radcliffe, qui dans un communiqué (via Deadline) s'est souvenu de sa rencontre avec la comédienne durant le téléfilm David Copperfield (1999).

La première fois que j’ai rencontré Maggie Smith, j’avais 9 ans et nous étions en train de lire des scènes pour David Copperfield, qui était mon premier travail. Je ne savais pratiquement rien d’elle, si ce n’est que mes parents étaient stupéfaits à l’idée que je travaille avec elle. (...) Elle a été incroyablement gentille avec moi sur ce tournage, et j’ai ensuite eu la chance de continuer à travailler avec elle pendant 10 ans sur les films Harry Potter.

Daniel Radcliffe et Maggie Smith - David Copperfield ©BBC

Elle était une intellectuelle féroce, avait une langue glorieusement acérée, pouvait intimider et charmer en même temps et était, comme tout le monde vous le dira, extrêmement drôle. Je me considérerai toujours comme incroyablement chanceux d’avoir pu travailler avec elle et de passer du temps à ses côtés sur le plateau. Le mot légende est galvaudé, mais s’il s’applique à quelqu’un dans notre industrie, il s’applique à elle. Merci Maggie.

Hermione et Bonnie marquées par l'affection de McGonagall

Un bel hommage de la part de Daniel Radcliffe, l'interprète d'Harry Potter, qui a été suivi par ceux d'Emma Watson ou encore Bonnie Wright. Les interprètes d'Hermione et de Ginny Weasley se sont exprimées sur Instagram. La première, en Story, a raconté avoir "eu la chance de partager des moments de bonheur" avec Maggie Smith et a confié que ce n'est qu'une fois adulte qu'elle a "réalisé (qu'elle avait) partagé l'écran avec une véritable définition de la grandeur".

Elle était vraie, honnête, drôle et s'honorait elle-même. Maggie, il y avait beaucoup de professeurs masculins et, par Dieu, tu as tenu le coup. Merci pour toute ta gentillesse. Tu vas me manquer.

La seconde, Bonnie Wright, a présenté Maggie Smith comme "Notre chère et vénérée directrice de la maison Gryffondor" avant de raconter sa scène préférée avec la comédienne.

C'était lorsque nous apprenions tous à danser pour le bal de Noël. Elle incarnait cet équilibre parfait entre impertinence et attention affectueuse que possède McGonagall. Elle a gardé les Gryffondors sur le qui-vive. Mes plus sincères condoléances à la famille de Maggie en ce moment.

Rupert Grint se souvient de sa danse dans Harry Potter

Rupert Grint, qui jouait Ron dans la saga, a, lui aussi, fait référence à cette scène de danse pour le bal de Noël en publiant une photo de lui accompagné de Maggie Smith. En légende, il a déclaré avoir le "cœur brisé" suite à l'annonce de la mort de son ancienne collègue. Une personne "spéciale, toujours hilarante et toujours gentille", avec qui il se dit "particulièrement chanceux d'avoir partagé une danse".

De nombreux autres membres du casting d'Harry Potter se sont exprimés suite à la morte de Maggie Smith. Gary Oldman, l'interprète de Sirius Black, a lui rappelé à Entertainment Weekly son importance en tant qu'actrice de théâtre, estimant que "ceux qui ont vu son talent éblouissant sur scène disent qu’ils ne pourront jamais l’oublier".