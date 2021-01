Malcolm & Marie : bande-annonce de la romance avec Zendaya sur Netflix

Le confinement et la pandémie ont amené avec eux quelques bonnes choses. Comme ce projet tourné dans le plus grand des secrets par Sam Levinson. Le créateur de la série "Euphoria" embarque Zendaya et John David Washington dans une histoire d'amour. Découvrez la classieuse bande-annonce.

Malcolm & Marie : un film sur l'amour

Sam Levinson n'est pas le seul à avoir eu l'envie de tourner pendant la pandémie, malgré les énormes restrictions qui rendent les productions plus compliquées. On a déjà pu commencer à voir certains titres nés pendant cette période particulière mais avouons que pas grand chose de notable n'est à mettre en évidence. Malcolm & Marie pourrait être le premier grand film estampillé pandémie. Sam Levinson a trouvé un créneau de quelques jours entre juin et juillet 2020, quand les tournages ont pu recommencer, pour filmer une romance portée par Zendaya et John David Washington. Une distribution minimaliste, pour une histoire qui va se contenter d'un unique lieu.

Le scénario se déroule après une avant-première. Un réalisateur, Malcolm, rentre chez lui avec sa petite amie, Marie. Il est persuadé que son oeuvre va être une grande réussite commerciale lors de sa sortie dans les salles. Mais la soirée que vont passer les amoureux leur réserve quelques surprises. Des révélations sur leur amour promettent de tester la solidité du lien qui les unit.

Malcolm & Marie doit sortir sur Netflix le 5 février prochain. La plateforme a senti le bon coup et dévoile désormais une première bande-annonce. L'image affiche un magnifique noir et blanc, pendant que les deux personnages s'aiment, se repoussent, se testent. Avec deux acteurs aussi talentueux, on n'attend rien d'autre qu'une rencontre au sommet dans le cadre splendide de la Caterpillar House (une demeure très particulière qui se trouve en Californie). Comment ne pas tomber, déjà, sous le charme de leur évidente alchimie ? Notre confiance est d'autant plus accrue que l'on sait de quoi est capable Sam Levinson. Encore plus depuis sa rencontre avec Zendaya. Les deux ont été brillants sur Euphoria et on n'imagine pas autre chose qu'une nouvelle fructueuse collaboration. Ils se sont d'ailleurs croisés pour un épisode spécial de la série HBO, là aussi tourné en respectant les conditions sanitaires. C'est la preuve que les restrictions ne sont pas un frein à l'inspiration. Du moment que le talent est là.