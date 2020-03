Malignant : Mckenna Grace (Annabelle 3) dans le prochain James Wan

Vous avez aimé ? Partagez :

Après « Conjuring 2 : Le Cas Enfield » et « Aquaman », James Wan revient avec un film d’horreur original et recrute une jeune actrice qu’il a déjà croisé dans « Annabelle 3 », la talentueuse Mckenna Grace.

La jeune actrice a, selon Deadline, rejoint le projet porté par la Warner et New Line. Sans grande surprise lorsqu’on connaît James Wan, il est question d’un thriller horrifique. Après Aquaman, le cinéaste revient donc vers son genre de prédilection. C’est toutefois une première pour le réalisateur, qui a toujours collaboré avec les deux studios pour des films liés à la franchise Conjuring. Or, Malignant, son nouveau long-métrage, n’en fait pas partie. Un projet bien mystérieux écrit par Wan et sa fiancée, Ingrid Bisu.

Pour l’anecdote, Wan avait, en 2011, conçu un roman graphique intitulé Malignant Man. Toutefois, il semblerait que le film à venir ne conte pas la même histoire… En dépit d’un titre quasi identique. Mais rien n’a fuité concernant cette intrigue originale exceptée cette photo et quelques clichés pris sur le tournage, postés par le réalisateur himself.

James Wan s’avère être aussi talentueux que prolifique. Après avoir fini de tourner Malignant, il compte lancer le tournage d’Aquaman 2.

A Star is Born ?

Le réalisateur semble aimer travailler avec des visages familiers : c’est le cas de Mckenna Grace, avec qui il a tourné l’an passé Annabelle : La maison du mal ! La jeune fille n’a donc pas froid aux yeux et semble ravie de retrouver le metteur en scène pour une seconde collaboration.

Mckenna Grace n’a peut-être que 13 ans, mais déjà tout d’une grande. Voyez plutôt : en 2017, dans Mary, elle irradie dans le rôle d’une enfant surdouée protégée par Chris Evans. Mais c’est Mike Flanagan, spécialiste de l’horreur, qui la révèle aux yeux du monde. La jeune fille campe ainsi Theo dans la sublime série The Haunting of Hill House, diffusée sur Netflix. Très à l’aise dans l’exercice, Grace est approchée par d’autres cinéastes du genre, jusqu’au rôle de Judy Warren dans Annabelle 3. La filmographie de Mckenna Grace est donc fort bien remplie pour son jeune âge!

Dans Malignant, on trouvera à ses côtés Ingrid Bisu, scénariste et compagne de Wan déjà vue dans La Nonne ou Toni Erdmann. Annabelle Wallis (Peaky Blinders) et Georges Young (Alerte Contagion) complètent le casting du long-métrage.

Tremblerez-vous devant Malignant, dans les salles obscures le 12 août 2020 ?