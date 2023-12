Maman j'ai raté l'avion 3 : le trailer parfait que les fans attendaient

Vous en aviez rêvé ? Quelqu'un l'a fait ! Découvrez un vrai trailer pour un faux "Maman, j'ai raté l'avion" avec Macaulay Culkin et tout le casting des deux premiers films pour un dernier face à face avec les casseurs flotteurs qu'on aimerait vraiment voir au cinéma !

Maman j'ai raté l'avion : l'immanquable de Noël

Depuis sa sortie en 1990, Maman j'ai raté l'avion de Chris Columbus est devenu un classique incontournable des fêtes de fin d'année. Ce film met en scène Macaulay Culkin dans le rôle de Kevin McCallister, un jeune garçon qui va se retrouver par accident abandonné par toute sa famille dans une immense maison de la banlieue de Chicago. Alors qu'il commence à apprécier l'expérience de se retrouver seul pour la première fois de sa vie, deux cambrioleurs pas vraiment futés commencent à commettre des vols dans le quartier.

Au courant de leurs plans, Kevin va alors mettre en place un vrai plan de guerre pour les mettre en échec, avec des pièges tous plus ingénieux les uns que les autres. Le succès du premier opus a donné naissance à une suite, Maman, j'ai encore raté l'avion, sortie en 1992, dans laquelle Kevin se retrouve seul dans la ville de New York, après avoir malencontreusement pris le mauvais avion. Par un immense hasard, il se retrouve de nouveau confrontés à Marvin et Harry, tout juste échappés de prison, et qui comptent bien se venger du jeune garçon.

Alors que les deux premiers films ont connu un succès retentissant, les suites ultérieures ont tenté de suivre cette formule gagnante sans Macaulay Culkin. Bien que ces films aient introduit de nouveaux personnages et situations, ils n'ont pas réussi à recréer la magie et l'attrait des originaux, laissant les fans nostalgiques du charme et de l'humour des premiers films.

Un trailer parfait pour Maman j'ai raté l'avion 3

Les fans en ont rêvé : quelqu'un l'a fait. Un YouTubeur très doué a imaginé un vrai trailer pour un faux Maman, j'ai raté l'avion 3. Dans ce dernier, Kevin, adulte, est une nouvelle fois confronté aux Casseurs Flotteurs dans sa maison de Chicago et compte bien en finir une bonne fois pour toutes avec eux.

Avec des images de différents projets (dont celles d'une publicité Google dans laquelle Macaulay Culkin avait retrouvé son personnage de Kevin) et l'aide de l'intelligence artificielle, cette bande-annonce bluffante a amusé les fans de la saga. On vous laisse la découvrir ci-dessous :