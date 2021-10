Maman j'ai raté l'avion : LEGO commercialise la maison du film

Avis aux fans de "Maman j'ai raté l'avion" et de LEGO : la marque a annoncé un set ultra détaillé de la maison des McAllister. Il sera en vente dès le 1er novembre. Un super cadeau de Noël pour les fans du film.

C'est bientôt Noël !

À l'approche des fêtes de fin d'année, l'envie de replonger dans l'univers de Maman j'ai raté l'avion se fait ressentir. Sorti en 1990, le film de Chris Columbus nous entraînait dans la grande maison des McAllister au moment de Noël. Dans la précipitation du départ, les parents oubliaient leur plus jeune fils, Kevin, interprété par Macaulay Culkin. Ce dernier devait défendre sa demeure face à deux cambrioleurs en usant de pièges tous plus créatifs les uns que les autres. En novembre prochain, le reboot arrivera d'ailleurs sur Disney+.

Maman j'ai raté l'avion © Disney

Un régal pour les fans de Maman j'ai raté l'avion (et de LEGO)

Cette année, LEGO a décidé de gâter les fans de Maman j'ai raté l'avion en commercialisant un set de folie. En effet, la marque aux petites briques de couleurs vient de dévoiler un ensemble incroyablement détaillé de la maison des McAllister. Le set est rempli de clins d’œil au film et est accompagné de cinq mini-figurines de personnages emblématiques. On retrouve ainsi Kevin, Harry, Marvin, M. Marley et Kate, la mère de Kevin.

Maman j'ai raté l'avion en LEGO © LEGO

L'ensemble comprend plusieurs pièces séparées à travers le rez-de-chaussée, le premier étage, le grenier, la cuisine et le sous-sol. On peut également y retrouver la camionnette « Oh-Kay » des cambrioleurs, ainsi que la cabane dans l’arbre, équipée de sa tyrolienne.

Maman j'ai raté l'avion LEGO © LEGO

Le niveau de détails est impressionnant, et devrait à coup sûr faire craquer les fans du film. Évidemment, tout ceci à un prix. Le set de 3955 pièces (le plus grand set LEGO Ideas jamais commercialisé) est annoncé au prix de 249,99 euros. Les dimensions sont de 34 cm x 34 cm x 27 cm. Il sera en vente à partir du 1er novembre sur le site officiel LEGO et dans les magasins de la marque.

Un très beau cadeau de Noël !

En bonus, LEGO a mis en ligne un clip musical mettant dans lequel la mini-figurine de Kevin recrée des scènes cultes du film :