Mamma Mia 3 : Meryl Streep adorerais revenir pour un nouveau film

Alors que son personnage meure dans "Mamma Mia! Here We Go Again", Meryl Streep a très envie de revenir pour un "Mamma Mia 3". L'actrice a même une bonne idée pour ressusciter son personnage.

Mamma Mia! : du ABBA sur grand écran

Qui aurait cru que Mamma Mia! (2008), l'adaptation de la comédie musicale qui s'inspire des chansons du groupe ABBA, allait devenir un tel phénomène ? Réalisé par Phyllida Lloyd avec un "petit" budget de 52 millions dollars, le film en a rapporté plus de 600 millions au box-office mondial. Un carton impressionnant qu'on doit à la fraicheur proposée par le long-métrage, obtenue en grande partie par des interprètes impliqués.

À l'image de Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth ou encore Stellan Skarsgård. C'est avec plaisir qu'on les regarde pousser la chansonnette et danser sur les célèbres morceaux d'ABBA. Ce qui rend d'ailleurs l'histoire un peu secondaire.

Mamma Mia! ©Universal

Pour rappel, Mamma Mia! se déroule sur une île grecque où Sophie (Amanda Seyfried) s'apprête à se marier. Pour marquer l'événement, la jeune fille a invité en secret trois hommes qui, d'après le journal intime de sa mère (Meryl Streep), pourraient être son père. Les voilà qui débarquent et retrouvent leur ancien amour de jeunesse, qui elle, n'avait pas du tout prévu ça.

La mort inattendue de Donna

Après ce premier opus, un second est sorti dix ans plus tard avec Mamma Mia! Here We Go Again réalisé cette fois par Ol Parker. Une suite qui revient surtout sur le passé de Donna, la mère de Sophie, à la fin des années 1970, et ses rencontres avec les trois garçons.

Mais il n'y a pas que le passé qui est raconté dans Mamma Mia! Here We Go Again puisqu'une partie du film se déroule cinq ans après le premier. On apprend alors que Donna est décédée un an auparavant. Une tragédie, d'autant plus pour les fans de Meryl Streep qui auraient sans doute voulu la voir davantage dans le rôle de Donna. Et il paraît donc logique, qu'en cas de troisième film, la comédienne ne pourra pas être de la partie.

Meryl Streep a une drôle d'idée pour revenir dans Mamma Mia 3

Pourtant, il semblerait que Meryl Streep ait très envie de revenir, comme elle l'a confié à Vogue à l'occasion d'une réunion de l'équipe de Mamma Mia!. Et pour revenir d'entre les morts, la star a même une idée géniale : faire comme dans un soap opéra !

Je suis prête à tout. Je vais devoir planifier un examen du genou avant de filmer, mais s'il y a une idée qui me passionne, je suis totalement disponible. J'ai dit à Judy Craymer (la productrice, ndlr) que si elle trouvait un moyen de réincarner Donna, j'adorerais ça. Cela pourrait être comme dans un de ces feuilletons où Donna reviendrait et révèlerait que c'est en réalité sa sœur jumelle qui est morte.

Une idée un peu farfelue dit comme ça. Mais la productrice Judy Craymer a continué en affirmant qu'il y avait encore des choses à raconter sur Donna. Après avoir fait des allers-retours dans le temps avec Mamma Mia! Here We Go Again, il y a des possibilités pour "explorer davantage ce monde".

Qu'arrive-t-il à Donna et Sam après le premier film ? Harry va-t-il un jour s'installer ? Je pense qu'il faut apporter une certaine clôture à ces personnages. Toutes leurs odyssées les ramènent sur l'île, car c'est là qu'ils veulent tous être pour leurs vieux jours.

Pour le moment, Mamma Mia 3 n'a pas été confirmé, mais Judy Craymer avait déjà annoncé qu'elle travaillait sur un scénario pour inclure Meryl Streep. Rien de concret encore, mais il y a de quoi espérer pour les fans de l'actrice et d'ABBA.