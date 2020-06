Mamma Mia 3 pourrait bientôt voir le jour

Judy Crammer, l’une des productrices de "Mamma Mia !" et "Mamma Mia ! Here We Go Again" a laissé entendre qu’un troisième film pourrait voir le jour. Le premier était sorti en 2008, tandis que la suite est beaucoup plus récente, puisqu’elle date de 2018.

Mamma Mia : une histoire de famille

Basée sur la pièce de théâtre du même nom, Mamma Mia ! est une comédie musicale qui se déroule sur l’île de Kalokairi, en Grèce. Donna, sa fille Sophie et le fiancé de Sophie, Sky, y tiennent un hôtel. Se préparant pour son mariage à venir, Sophie envoie trois invitations à trois hommes très différents, dont elle pense que l’un d’eux est son père. Ils vont alors tous revenir sur l’île 20 ans après leur départ. Dans le deuxième film, Mamma Mia ! Here We Go Again, Sophie, qui tente d’ouvrir son propre hôtel, trouve conseil auprès des amies de sa mère, qui lui suggèrent de prendre exemple sur le parcours de cette dernière. Les deux films, réalisés successivement par Phyllida Lloyd et Ol Parker, bénéficient d’un impressionnant casting. C’est Meryl Streep qui joue Donna, tandis que Sophie et Sky sont incarnés par Amanda Seyfried et Dominic Cooper. Parmi les seconds rôles, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård ou encore Julie Walters se donnent la réplique. Dans le deuxième film, rempli de flashbacks sur la jeunesse de la mère de Sophie, c’est Lily James qui joue le personnage de Donna jeune.

Mamma Mia 3 : c'est pour bientôt ?

L’une des productrices des deux premiers Mamma Mia ! s’est montrée très optimiste sur les chances qu’un troisième film voit le jour. Dans une interview pour le Daily Mail, elle a révélé que le studio Universal, qui produisait les deux premiers long-métrages, aimerait qu’elle développe une nouvelle suite à l’histoire :

Je pense qu’un jour, il y aura un nouveau film, parce que la logique veut qu’il y ait une trilogie. Universal aimerait que je le fasse. J’aurais dû m’y attaquer pendant les derniers mois, mais le Covid-19 a crée un certain flou.

Les fans devraient donc être rassurés d’apprendre que Craymer devait s’attaquer au troisième film, puisque même si ce n’est pas encore fait, il y a des chances que la productrice développe bientôt la nouvelle histoire. Les succès populaires des deux premiers Mamma Mia ! devraient convaincre le studio de relancer le projet et de conclure la trilogie. On devrait y entendre les nouvelles musiques d’ABBA, le groupe dont les chansons sont au cœur des deux premiers films, puisque Craymer a aussi révélé qu’elle comptait inclure les quatre nouvelles musiques écrites par Benny Andersson et Björn Ulvaeus dans le troisième opus. On ne serait donc pas surpris d’apprendre bientôt l’officialisation du projet.