Ce soir à la TV : ce film sur le plus célèbre des super-héros doit beaucoup à Christopher Nolan

Grand succès au box-office en 2013, "Man of Steel" ramène Superman à l'écran et ouvre le DCEU. Avec un Henry Cavill ultra-convaincant dans le rôle-titre, Zack Snyder réussit un film spectaculaire et novateur, et qui doit une bonne partie de son succès à Christopher Nolan.

Man of Steel, le pionnier du DCEU

En 2013 Zack Snyder réalisé Man of Steel, nouvelle version de l'histoire de Superman, qui est avec Batman le personnage le plus iconique de DC Comics. Il s'agit, de nos jours, de l'origin story de Clark Kent, aka Kal-El, un extraterrestre envoyé sur Terre depuis la planète Krypton.

En comparaison des films Superman précédentes, l'histoire de Man of Steel est plus sombre, plus sérieuse, avec une exploration de plusieurs dilemmes moraux ainsi que du conflit intime chez Clark entre sa nature extraterrestre et son identité humaine. Bien que visuellement plus réaliste que ses prédecesseurs, Man of Steel est ultra-spectaculaire, Zack Snyder concluant notamment son film avec un final offrant un niveau de destruction inédit.

Man of Steel a encaissé environ 668 millions de dollars au box-office mondial, excédant les attentes et devenant un grand succès de 2013. Mais sur le plan critique, il divise les fans. En effet, une partie de ceux-là estime que l'approche modernisée et moralement complexe et "mature" du personnage est une réussite. Tout à l'inverse, une autre partie des fans critique un scénario qu'elle juge trop sérieux et trop empreint d'une gravité. Cependant, les fans s'accordent à la quasi unanimité pour saluer la performance d'Henry Cavill, dont la présence physique et le jeu font des merveilles.

Superman (Henry Cavill) - Man of Steel ©Warner Bros.

Né à Jersey et acteur donc de nationalité britannique, Henry Cavill est le premier acteur non-américain à jouer Superman. Pour devenir "l'homme d'acier", il s'est soumis à un entraînement très exigeant de plusieurs mois pour développer très sensiblement sa musculature. Pour ce film de super-héros, genre dans lequel le recours aux VFX et aux CGI est habituel, il est à noter que la silhouette d'Henry Cavill n'a pas été modifiée en post-production. Sa musculature est donc "naturelle" à l'écran.

L'implication précieuse de Christopher Nolan

Avec Man of Steel, Zack Snyder et Warner Bros. créent la franchise DCEU. Un univers partagé qui comptera en tout 15 films, sortis entre 2013 et 2023. Christopher Nolan, qui a clôturé sa formidable trilogie du Dark Knight en 2012 avec The Dark Knight Rises, est à l'époque le réalisateur le plus influent de la "maison" Warner. Au moment d'établir les fondations du DCEU, il est donc sollicité. Et c'est lui qui propose l'idée de Man of Steel, depuis des discussions qu'il a eues avec le scénariste David S. Goyer, son collaborateur sur la trilogie Batman. Ainsi, si Man of Steel fait la part belle à la profondeur psychologique des personnages, il le doit à Christopher Nolan qui a proposé quelques éléments de sa recette à succès.

Christopher Nolan et Zack Snyder sur le tournage de Man of Steel ©Warner Bros.

En plus d'avoir fourni l'idée originale du scénario et la caractérisation de ses personnages, Christopher Nolan a milité pour que sa réalisation soit confiée à Zack Snyder. Bien que, avec son épouse Emma Thomas, il soit producteur du film, il a laissé toute latitude à Zack Snyder durant le tournage.

À l'image, on peut voir au moins une référence à Batman. En effet lors de l'affrontement entre Zod et Superman, apparaît un logo Wayne Enterprises sur un satellite. Une référence qui sert autant à rassembler Batman et Superman dans un même univers, préparant ainsi les futurs films Batman v Superman et Justice League, qu'à signifier aussi que Christopher Nolan est bien passé par là...