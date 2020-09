Mandibules : Grégoire Ludig et David Marsais dans la bande-annonce du Quentin Dupieux

Quentin Dupieux convoque Grégoire Ludig et David Marsais du Palmashow pour son nouveau film au postulat complètement perché. Le duo découvre une mouche géante et tente d'en profiter pour gagner de l'argent. Découvrez la première bande-annonce délirante.

Mandibules : une histoire de fou

Quiconque connaît de près ou de loin le cinéma de Quentin Dupieux sait que le garçon ne fait pas comme tous les autres. Il dessine son style à part, entre loufoquerie, sensibilité et humour. Mandibules risque de ne pas le réconcilier avec ses détracteurs. David Marsais et Grégoire Ludig (qu'il a déjà dirigé dans Au Poste !) incarnent les deux héros de cette histoire hors du commun. Lorsqu'ils découvrent une mouche géante dans le coffre de leur voiture, ils décident d'essayer de la dompter pour gagner de l'argent sur son dos. Une tâche qui ne sera pas simple, et encore moins quand ils vont être au contact d'une bande de riches gamins. Adèle Exarchopoulos, Roméo Elvis, India Hair et Coralie Russier sont également au casting de ce film qui arrive dans nos salles le 2 décembre prochain.

Quentin Dupieux présente sa grosse mouche

Un premier teaser avait insisté sur les dimensions de la mouche, sans montrer quoi que ce soit d'autre. La mise en ligne de la bande-annonce permet de se faire un meilleur avis sur Mandibules. Le film s'offre une première à la Mostra de Venise et risque de diviser les spectateurs. On peut très vite ne pas adhérer à l'humour de Dupieux et l'aperçu ne fera pas que des heureux. Les deux héros n'ont pas pour principale qualité leur intelligence et leur côté simple d'esprit peut imposer une barrière. Le reste des personnages se fait aussi remarquer, en particulier Adèle Exarchopoulos qui campe une femme avec des troubles mentaux.

Si on attendait que la mouche soit la star, la bande-annonce la place en retrait. Elle se montre dans quelques plans mais ce sont en priorité les personnages qui s'expriment. L'insecte semble très calme, pas du tout menaçant ni excité. Elle donne l'impression de subir tout ce qui se passe - la bêtise humaine - alors qu'elle pourrait effrayer ceux qui se retrouvent face à elle. On pense deviner que Quentin Dupieux s'en sert comme catalyseur pour mettre en évidence les travers de ses personnages. Après le taré Le Daim avec Jean Dujardin obsédé par son manteau, le réalisateur revient à une forme de fantastique à la Rubber. Nous verrons jusqu'à quel point ira ce délire qui pourra en désarçonner plus d'un.