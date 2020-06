Mank : Amanda Seyfried raconte comment David Fincher a fait 200 prises pour une scène

Le cinéaste David Fincher travaille en ce moment sur son nouveau film. Intitulé « Mank », il s'agit d'un biopic sur le scénariste Herman Mankiewicz, qui a notamment signé le script de « Citizen Kane ». Le long-métrage qui sera disponible sur Netflix réunit en autres Gary Oldman, Lily Collins et Amanda Seyfried. Cette dernière a d'ailleurs passé une semaine entière à tourner la même et unique scène sur demande de David Fincher. Elle raconte.

Mank bientôt sur Netflix

Chaque film de David Fincher est attendu comme le Graal. Ce cinéaste de génie, respecté pour son talent sans limite, travaille actuellement sur Mank, son nouveau film. Le long-métrage revient sur la querelle entre Herman Mankiewicz et Orson Wells sur le tournage de Citizen Kane. Sorti en 1941, Citizen Kane demeure encore aujourd'hui l'un des films les plus cultes de tous les temps. Réalisé par Orson Wells, il est plus de 70 ans plus tard, un classique indémodable. Dans le film de David Fincher, Gary Oldman campera Herman Mankiewicz et Tom Burke prêtera ses traits pour incarner Orson Wells. De son côté,Amanda Seyfried fait également partie du casting. Elle joue Marion Davies, une légende hollywoodienne de l'époque. Le tournage est terminé et Mank sortira plus tard cette année sur Netflix.

Amanda Seyfried a passé une semaine entière à tourner la même scène

David Fincher est réputé pour son exigence et son souci du détail. Il est également connu pour refaire de nombreuses fois ses scènes dans le but d'obtenir la performance la plus réaliste possible. Il veut ainsi se débarrasser du masque de l'acteur pour voir ce qu'il y a derrière ses interprètes, pour atteindre la personne elle-même.Lors d'une interview avec Collider, Amanda Seyfried raconte comment elle a refait une scène approximativement 200 fois étalées sur une seule semaine :

Je faisais partie d'une scène avec énormément de gens à l'écran. Nous l'avons tournée en boucle pendant une semaine entière. Je ne peux pas vous dire précisément combien de prises on a fait, mais je suppose aux alentours de 200. Cinq jours à faire la même scène dans laquelle je n'avais même pas de ligne de dialogues. Vous pensez que je pouvais me détendre. Non, car il y avait probablement neuf ou dix angles de caméra différents sur moi à chaque instant.

Amanda Seyfried décompose le tournage fou de Mank

Toujours chez Collider, Amanda Seyfried est revenue sur la manière dont elle a obtenu le rôle:

Honnêtement, c'est le travail le plus dur que j'ai jamais eu à faire. Mais j'en suis tellement fière. C'est un contrat sorti de nul part. J'ai parlé à David Fincher. J'ai dû télécharger Zoom. Je ne savais pas ce que c'était. Et je lui ai parlé pendant environ une heure et demie. Il m'a raconté l'histoire et j'étais déjà presque certaine que j'allais le faire. Mais c'était à lui de décider.

Se lancer dans un nouveau rôle peut être une perspective intimidante, en particulier dans un film dirigé par David Fincher. Mais Amanda Seyfried ne s'est pas laissée impressionner :

Fincher est unique en son genre. J'ai encore du mal à croire que j'ai tourné avec lui. Nous avons terminé le tournage le 21 février, juste avant la quarantaine. Je sortais de trois films consécutifs, dont chacun se fondait dans le suivant, je commençais à être embrouillée. En tout cas ça va être incroyable.

Mank est attendu sur Netflix en octobre prochain.