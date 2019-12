Mank : David Fincher a presque terminé le tournage de son nouveau film

Vous avez aimé ? Partagez :

Nous ne savons encore que très peu de choses sur « Mank », le prochain long-métrage de David Fincher. Ce dernier se fait très discret dans le monde du cinéma et s’est plutôt consacré aux séries ces dernières années. Heureusement, des sources sont là pour nous dire que son prochain film continue bien à avancer et devrait bientôt finir son tournage.

David Fincher n’a pas réalisé de long-métrage depuis Gone Girl sorti en 2014. Si beaucoup sont déçus que le réalisateur de Fight Club ne sorte plus de film, il est tout de même possible de profiter de MINDHUNTER, la série qu’il a créée en partenariat avec Netflix. En effet, comme beaucoup de cinéastes David Fincher est allé voir du côté du géant du streaming, réputé pour laisser beaucoup de liberté à ces auteurs. De la part de David Fincher, ceci n’a rien d’étonnant, le réalisateur a la réputation de vouloir diriger absolument tous les pans de ses projets et ceci peut parfois être incompatible avec la volonté des studios de production.

Seulement, nombreux étaient ceux qui voulaient voir Fincher de retour pour un long-métrage. Après avoir été attaché à la suite de World War Z (avant l’annulation du film), le réalisateur n’a plus donné de nouvelles jusqu’à ce qu’on apprenne que celui-ci avait un tout nouveau projet de long-métrage, aussi en partenariat avec Netflix : Mank. Le long-métrage racontera la création du chef-d’oeuvre Citizen Kane et aura en rôle-titre Gary Oldman. Ce dernier sera accompagné d’Amanda Seyfried (Time Out), Lily Collins (Tolkien), Tuppence Middleton (Downton Abbey), Arliss Howard (True Blood), Charles Dance (Game Of Thrones), Ferdinand Kingsley (Dracula Untold) et Jamie McShane (Gone Girl).

Un tournage bien avancé

Les différentes annonces de casting passées, Mank s’est fait discret. Il était donc impossible de savoir à quel stade le long-métrage en était. Heureusement, une source est venue apporter de bonnes nouvelles. En effet, comme le relève IndieWire, William Doyle, qui travaille sur les décors des films de Fincher, s’est exprimé sur le long-métrage au cours d’une interview. Selon lui, le long-métrage est sur de très bonnes voies et plus de la moitié du film aurait déjà été tournée.

Voilà une nouvelle qui devrait réjouir tous ceux qui attendent le retour de Fincher sur un long-métrage depuis plusieurs années. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a encore été annoncée. Si le film est en bonne voie, il faudra donc tout de même se montrer patient avant de voir Mank débarquer sur Netflix.