Margot Robbie et Jacob Elordi dans une relation passionnelle pour la nouvelle adaptation d'un grand roman

Margot Robbie et Jacob Elordi vont incarner deux célèbres personnages de la littérature, Catherine Earnshaw et Heathcliff, dans une prochaine adaptation de l'unique roman d'Emily Brontë.

Margot Robbie devient à son tour Catherine Earnshaw

Avant même la sortie de Barbie (2023), Margot Robbie était une personnalité importante à Hollywood. Mais depuis l'immense succès du film qu'elle a produit, la comédienne est au sommet. Ce qui lui donne assez de liberté pour envisager de nouveaux projets. Toujours en tant que productrice, elle va participer à l'adaptation en live action du jeu vidéo Les Sims. Une idée assez curieuse sur le papier, mais comme l'était Barbie à l'origine. En parallèle, la comédienne va revenir devant la caméra pour une autre adaptation, cette fois d'un célèbre roman.

D'après les informations de Deadline, Margot Robbie aurait été engagée pour incarner Catherine Earnshaw dans une énième version de Les Hauts de Hurlevent. À l'origine, il s'agit de l'unique roman d'Emily Brontë, publié en 1847 sous le pseudonyme Ellis Bell pour ne pas révéler qu'une femme en était l'autrice. L'œuvre est considérée depuis longtemps comme un classique de la littérature, et son influence sur différents médiums et notable. En effet, outre de nombreuses adaptations au cinéma, Les Hauts de Hurlevent a inspiré Kate Bush pour sa chanson Wuthering Heights.

Jacob Elordi en Heathcliff devant la caméra d'Emerald Fennell

L'histoire suit la relation passionnelle et cruelle entre Catherine Earnshaw et Heathcliff, un jeune orphelin recueilli par la famille de Catherine. Leur relation se révèle tumultueuse et destructrice, et sera à l'origine de plusieurs tragédies. Pour accompagner Margot Robbie, Jacob Elordi a été choisi pour interpréter Heathcliff. Un duo qui promet d'être brulant. Il sera néanmoins intéressant de voir l'approche d'Emerald Fennell (Promising Young Woman, Saltburn), en charge du scénario et de la réalisation. Les détails sur l'intrigue du film n'ont pas été précisés.

On ne sait donc pas s'il s'agira d'une adaptation fidèle et située à la même période historique, ou si la cinéaste proposera une relecture libre et moderne de l'œuvre d'Emily Brontë. Rappelons qu'avant cette prochaine adaptation de Les Hauts de Hurlevent, plusieurs films se sont attaqués au roman. Comme le long-métrage de 1992 avec Ralph Fiennes et Juliette Binoche dans les rôles principaux, ou encore celui d'Andrea Arnold, en 2011, avec Kaya Scodelario et James Howson.

Le tournage du nouveau film devrait débuter en 2025 au Royaume-Uni.