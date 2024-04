Après Barbie et Les Sims, Margot Robbie s'attaque à un nouveau jeu culte

Margot Robbie enchaîne les annonces de projets et une tendance lourde se dégage : les jeux. En effet, après "Barbie" et "Les Sims", l'actrice et productrice va développer une adaptation pour le cinéma du jeu de plateau le plus célèbre au monde : le Monopoly.

Margot Robbie, la joueuse d'Hollywood

Margot Robbie et sa société de production LuckyChap semblent avoir trouvé leur poule aux oeufs d'or : le monde des jouets et des jeux. En effet, après l'immense succès de Barbie, il a été annoncé que l'actrice et productrice développait un film live action de la célèbre série vidéo-ludique Les Sims. Et Margot Robbie ne va pas s'arrêter là puisque vient d'être officialisé le développement par LuckyChap et Lionsgate d'une nouvelle adaptation d'un très célèbre jeu de plateau : Monopoly.

Barbie ©Warner Bros.

Pas besoin de présenter le Monopoly, plus célèbre jeu de plateau au monde. Édité pour la première fois en février 1935 aux États-Unis, le Monopoly invite ses joueurs à une course au capital, en achetant, en développant et en vendant différentes propriétés. Le jeu, dans son édition classique, est vendu dans plus de 100 pays. Il est par ailleurs traduit dans 43 langues. Il existe des dizaines de versions différentes consacrées à des villes particulières, des univers culturels, des clubs de football...

Un projet de longue haleine

Annoncé au CinemaCon, ce projet de film Monopoly est dans les tuyaux d'Hollywood depuis un bon moment. En 2014, un projet de comédie avec Ridley Scott à la réalisation était envisagé. Puis en 2015, Lionsgate et Hasbro, éditeur du jeu, annoncent qu'un script a été confié à Andrew Niccol. Ces projets sont restés lettre morte. C'est donc maintenant à Margot Robbie que revient de faire aboutir le premier long-métrage Monopoly.

Si l'on pourrait d'un côté mettre en avant l'opportunisme de LuckyChap et de Margot Robbie, qui ont prouvé avec Barbie que l'association entre Hollywood et une marque de type Mattel ou Hasbro pouvait être une réussite renversante, on peut aussi estimer que le Monopoly, conçu à l'origine pour dénoncer le caractère antisocial du capitalisme, se prête parfaitement à un film qui se montrerait critique sur notre société contemporaine capitaliste. À la manière donc de Barbie, qui proposait une vue inédite et féministe sur la fameuse poupée, et délivrait un message critique au très large public concerné.