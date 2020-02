Margot Robbie rejoint Christian Bale chez David O. Russell

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

David O. Russell revient aux affaires et compte emporter dans son sillon quelques stars de premier choix. Christian Bale sera évidemment de la partie pour une nouvelle collaboration et il vient d’être rejoint par l’omniprésente Margot Robbie, en ce moment visible dans « Birds of Prey ».

Ça fait cinq ans que David O. Russell n’a plus rien sorti. Il en est resté à Joy, pas le meilleur de ses films bien que ça lui ait permis de prolonger son travail avec Jennifer Lawrence. Dans un précédent rapport sur son nouvel essai, nous avions d’ailleurs souligné qu’elle pourrait être encore au casting. Mais la presse américaine précisait que plusieurs grosses stars était dans le viseur du réalisateur et que le rôle de Lawrence pouvait aussi terminer entre les mains de Margot Robbie.

Et c’est justement ce qu’il vient de se passer ! Variety rapporte que l’actrice américaine vient de signer pour accompagner Christian Bale en tête d’affiche. La disponibilité de ces deux stars devrait faire progresser l’avancement du projet, titré provisoirement Amsterdam. Le tournage est prévu dans les prochains mois, pour tenter une sortie en fin d’année 2020.

La hype Margot Robbie continue

Tout réussit à l’actrice de 29 ans en ce moment et sa forme exceptionnelle tend à se prolonger. Elle s’est imposée comme une personnalité incontournable avec une série de rôles très forts. Rien que ces derniers mois, elle a régulièrement fait l’actualité en étant à l’affiche coup sur coup de Once Upon a time… In Hollywood, Scandale et Birds of Prey.

Hormis son casting, rien ne sort sur le prochain film de David O. Russell. Le scénario qu’il a écrit est gardé secret. Impossible ne serait-ce que de définir le genre auquel il appartient. Alors pour en revenir au casting, il se murmure que Jamie Foxx et Angelina Jolie seraient également pressentis dans des rôles importants. Le metteur en scène a souvent eu des belles distributions pour l’accompagner et il ne va pas changer cette facette de son cinéma maintenant.

Malgré le fait que Margot Robbie soit à bord, la participation de Jennifer Lawrence n’est pas à exclure complètement si un autre rôle peut lui convenir.