Martin Scorsese dévoile son prochain film après "Killers of the Flower Moon"

Après avoir rencontré le pape François à Rome, Martin Scorsese a dévoilé le sujet de son prochain film. 25 ans après "La Dernière tentation du Christ", le cinéaste va consacrer un nouveau long-métrage à Jésus.

Martin Scorsese de retour avec Killers of the Flower Moon

Quatre ans après The Irishman, Martin Scorsese vient de présenterson nouveau long-métrage hors compétition au 76e Festival de Cannes, Killers of the Flower Moon, attendu le 18 octobre prochain dans les salles obscures avant son arrivée sur Apple TV+. Un film qui marque sa dixième collaboration avec Robert De Niro et sa sixième avec Leonardo DiCaprio, si l'on met de côté le court-métrage The Audition. Adaptation de l'ouvrage éponyme de David Grann, cette fresque historique raconte le massacre des membres de la tribu Osage dans les années 1920, en Oklahoma.

Killers of the Flower Moon ©Apple TV

Des meurtres commis par l'éleveur William Hale (Robert De Niro), avec l'aide de son neveu Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), afin de récupérer le pétrole découvert sur leurs terres. Ernest met tout en oeuvre pour séduire Mollie (Lily Gladstone), pour tenter d'hériter de leurs propriétés après les décès "accidentels" des membres de sa tribu. Jesse Plemons, Brendan Fraser ou encore John Lithgow complètent la distribution du long-métrage, qui bénéficie d'une superbe reconstitution, d'une interprétation parfaite et d'une mise en scène sublime.

Un nouveau film sur Jésus

Après son passage à Cannes, Martin Scorsese s'est rendu à Rome pour une rencontre avec le pape François, avec lequel il s'était déjà entretenu en 2016 lors de la sortie de Silence. Au cours de son séjour en Italie, le cinéaste a dévoilé qu'il travaille déjà sur l'après-Killers of the Flower Moon. Cité par Variety, le réalisateur a déclaré lors d'une conférence organisée au Vatican sur "L'esthétique globale de l'imaginaire catholique" avoir "imaginé et écrit un scénario pour un film sur Jésus". Il a ajouté :

Je suis sur le point de commencer à le faire.

La Dernière tentation du Christ ©Universal Pictures

En 1988, Martin Scorsese s'était déjà consacré à la vie de Jésus avec La Dernière tentation du Christ, adaptation du roman de Nikos Kazantzákis portée par Willem Dafoe, Barbara Hershey et Harvey Keitel. Un film qui avait suscité la colère d'intégristes catholiques intégristes l'accusant de blasphème, provoqué des manifestations mais aussi un attentat à la bombe dans le cinéma parisien Espace Saint-Michel. À l'époque, Martin Scorsese déclarait à Paris Match sur la réaction de l'Église à La Dernière tentation du Christ :