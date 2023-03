Martin Scorsese, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio vont créer l'événement au Festival de Cannes !

Plus de trente ans après la comédie noire "After Hours" et le film à sketches "New York Stories", Martin Scorsese s'apprête enfin à faire son retour en Sélection officielle au Festival de Cannes. En mai prochain, son film "Killers of the Flower Moon", porté par Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, devrait créer l'événement sur la Croisette.

Les retrouvailles entre Martin Scorsese et le Festival de Cannes

En 1975, Martin Scorsese présente le drame Alice n'est plus ici au Festival de Cannes mais repart bredouille. Un an plus tard, le cinéaste remporte la Palme d'or pour le chef-d'oeuvre Taxi Driver. Il présente par la suite le documentaire The Last Waltz hors compétition, puis les comédies acerbes La Valse des pantins et After Hours en compétition, ainsi que le film à sketches New York Stories hors compétition.

34 ans plus tard, Martin Scorsese s'apprête à faire son retour en Sélection officielle avec Killers of the Flower Moon. Le cinéaste devrait forcément créer l'événement pour ce long-métrage doté d'un casting impressionnant, qui marque une nouvelle collaboration avec ses deux acteurs fétiches, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Le Festival de Cannes vient de confirmer la présence du réalisateur et de ses deux têtes d'affiche, ainsi que celle des comédiens Lily Gladstone et Jesse Plemons.

Killers of the Flower Moon : des meurtres pour le pétrole

Adaptation de l'ouvrage éponyme du journaliste américain David Grann, Killers of the Flower Moon revient sur les meurtres des membres de la tribu Osage en Oklahoma, au début des années 1920. Des crimes commis par l'éleveur William Hale (Robert De Niro), avec l'aide de ses neveux Ernest (Leonardo DiCaprio) et Bryan Burkhart (Scott Shepherd), dans le but de récupérer le pétrole découvert sur les terres de la famille de Mollie (Lily Gladstone), l'épouse d'Ernest.

Brendan Fraser, John Lithgow et Tantoo Cardinal complètent la distribution de ce film extrêmement attendu, que Leonardo DiCaprio considère déjà comme un chef-d'oeuvre. Killers of the Flower Moon sortira dans les salles françaises le 18 octobre 2023, avant sa mise en ligne sur la plateforme Apple TV+.