Marvel : pourquoi le 17 octobre 2023 est une terrible date pour les fans ?

Le 17 octobre 2023 marque une date sombre pour les fans du MCU : c'est le jour où Tony Stark, alias Iron Man, meurt officiellement selon la chronologie Marvel. Son sacrifice héroïque contre Thanos dans "Avengers : Endgame" a laissé une empreinte indélébile dans le cœur des spectateurs.

17 octobre 2023 : les fans Marvel sont en deuil

Le 17 octobre 2023 est une date gravée dans le cœur des fans de l'univers cinématographique Marvel (MCU). C'est le jour où Tony Stark, également connu sous le nom d'Iron Man, trouve officiellement la mort selon la chronologie du MCU. En effet, cette date coïncide avec le moment où Stark, interprété de manière mémorable par Robert Downey Jr., fait le sacrifice ultime lors de la bataille contre Thanos dans Avengers : Endgame sorti en 2019.

Après une quête à travers le temps et l'espace pour rassembler toutes les Pierres de l'Infini, Stark parvient à fixer les pierres à son armure et, d'un claquement de doigts, désintègre Thanos et son armée, sauvant ainsi l'univers. Cet acte héroïque lui coûte la vie, le laissant mourir sur le champ de bataille, entouré de ses proches comme Peter Parker, Rhodey et Pepper Potts (même si certains étaient contre cette mort). Cette disparition est d'autant plus poignante qu'elle marque la fin d'une évolution de personnage qui a débuté en 2008 avec le film Iron Man. Il s'agit, sans conteste, de la scène la plus triste que nous a, jusqu'à présent, offert le MCU.

Les fans lui rendent hommage

De milliardaire, playboy et philanthrope, Stark est devenu un homme ordinaire, prêt à des mesures extraordinaires pour sauver sa famille et l'univers. Son sacrifice ultime a sauvé des milliards de personnes à travers la galaxie, et ce, à un grand coût personnel. Tout au long de son parcours, Stark a été charmant, drôle et charismatique à l'écran, en grande partie grâce à la performance de Robert Downey Jr.

Les événements des films Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame ont conduit à cette fin tragique. La chronologie complexe du MCU suggère que le phénomène du "blip" s'est produit en octobre 2023. Les fans dévoués de la franchise ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux, reconnaissant le 17 octobre comme le jour où Stark a rencontré sa fin après le claquement de doigts.