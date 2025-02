Marvel accusé d’avoir utilisé l’IA pour Les 4 Fantastiques : le studio répond

L’intelligence artificielle n’est pas vue d’un très bon œil à Hollywood. Depuis la sortie de la bande-annonce des Quatre Fantastiques, Marvel est accusé d’avoir eu recours à cet outils pour générer des images. Le studio a été obligé de répondre.

Une bande-annonce qui cartonne et une polémique à la clé

Les Quatre Fantastiques : Premiers pas ne sortira pas avant le 23 juillet dans les salles françaises qu’il est déjà au cœur d’une possible polémique. En début de semaine, le studio Marvel/ Disney a dévoilé la première bande-annonce du film de super-héros. En moins de 48 heures, l’extrait dans lequel figurent Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bochrach a été visionné 22 millions de fois.

Un chiffre élevé qui doit sans doute rassurer Marvel sur les potentielles chances du film au cinéma. Le film réalisé par Matt Shakman propose un look vintage puisqu’il se déroule dans les années 1960 à New York. Outre sa patine, c’est le casting du film qui semble également plaire aux internautes.

Tout semble se dérouler comme sur des roulettes pour Marvel, à un détail près. Le studio est accusé par les internautes d’avoir fait appel à l’intelligence artificielle (IA).

Les Quatre Fantastiques : Marvel répond sur l’utilisation de l’IA

Lors de sa sortie, la bande-annonce a été accompagnée par un poster promotionnel. Sur ce dernier, on y voit une foule composée d’hommes et de femmes. Ils célèbrent, drapeaux à la main, les quatre héros (on le devine) en route vers leur mission spatiale. Si beaucoup ont accueilli ce nouveau film avec joie, d’autres, en revanche, ont été gênés par le design.

Des internautes ont soulevé certaines incohérences sur le poster : des personnages différents apparaissant avec le même visage et des personnages avec quatre doigts. Il n’en fallait pas plus pour que les internautes accusent Marvel d’avoir eu recours à l’intelligence artificielle. Est-ce seulement pour générer son poster ? Ou en est-il de même pour certaines images du film ?

À l’heure où The Brutalist de Brady Corbet est accusé de la même controverse en pleine course aux Oscars (l’IA a été utilisée pour améliorer l’accent hongrois de Adrien Brody et Felicity Jones dans le film), le problème est pris au sérieux outre-Atlantique. Pour éteindre toute polémique inutile, un représentant de Marvel a assuré au Hollywood Reporter qu’aucune IA n’avait été utilisée pour Les Quatre Fantastiques : Premiers pas.

Pas certain que cela suffise à faire taire les rumeurs.