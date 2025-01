Marvel : Benedict Cumberbatch fait une révélation importante sur le futur de Doctor Strange

Ayant déjà joué Doctor Strange six fois, Benedict Cumberbatch a fait des révélations importantes sur le futur de son personnage au sein du MCU. Il sera absent d'un gros film.

Benedict Cumberbatch va revenir dans le MCU

Depuis 2016, Benedict Cumberbatch incarne Doctor Strange dans le Marvel Cinematic Universe. Et après son introduction, son personnage a pris une grande importance au sein de cet univers alors que les Avengers tentaient d’écarter la menace représentée par Thanos durant la Saga de l’Infini, qui s’est conclue avec Endgame.

Depuis, le « Maître des arts mystiques » est revenu dans Spider-Man : No Way Home. Puis dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et alors que le futur du MCU continue de se dessiner avec de nombreux nouveaux films prévus dont deux nouveaux Avengers, Benedict Cumberbatch a fait des révélations importantes sur l’avenir de son personnage.

Doctor Strange absent d’Avengers : Doomsday…

Benedict Cumberbatch s’est récemment entretenu longuement avec Variety. Le sujet de son futur au sein du MCU a été abordé au cours de la conversation. Et l’acteur britannique a révélé que Doctor Strange ne serait pas présent dans le prochain film Avengers, Doomsday. Selon ses propos, le personnage n‘aura ainsi pas sa place dans « cette partie de l’histoire ».

L’acteur a expliqué qu’un événement a changé l’implication de Doctor Strange dans le futur Avengers. À savoir le procès de Jonathan Majors. Ce dernier devait au départ être le principal antagoniste du prochain Avengers. Mais il a été écarté après avoir été reconnu coupable d’agression sur son ex-partenaire, et Marvel a dû changer ses plan pour le futur du MCU.

… mais très présent dans Secret Wars !

Le super-héros incarné par Benedit Cumberbatch ne sera donc pas dans Doomsday. En revanche, son interprète a fait une autre déclaration qui devrait ravir les fans de son personnage. Il a expliqué que Doctor Strange reviendrait dans le prochain opus de la saga Avengers, intitulé Secret Wars. On pourra même « beaucoup » le voir dans ce film :

Il occupe une place assez centrale dans l’intrigue.

Benedict Cumberbatch a aussi laissé entendre qu’un troisième film centré sur son personnage pourrait voir le jour. Il a chanté les louanges de Marvel en évoquant le sujet. Car il a expliqué que le studio était « très ouvert aux discussions » sur le futur de son personnage, et lui avait même demandé quel scénariste et réalisateur il souhaitait voir s’attaquer au potentiel futur film.

Doctor Strange 3 n’a toutefois pas encore été officialisé. En revanche, on sait déjà quand sortiront les deux prochains films Avengers. Doomsday arrivera dans les salles françaises le 29 avril 2026, et Secret Wars le 5 mai 2027.