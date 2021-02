Marvel : comment les X-Men vont-ils être introduits dans le MCU ?

« WandaVision » semble avoir ouvert la voie à l'introduction des X-Men dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Mais maintenant que la machine est lancée, on se demande comment Marvel Studios va justifier cela.

Wanda à l'origine de ce phénomène ?

Initialement, les droits d'exploitation cinématographique des X-Men appartenaient à la 20th Century Fox. Mais en 2019, Disney a racheté la Fox pour la modique somme de 72 milliards de dollars. Depuis, le studio aux grandes oreilles possèdent toutes ses licences, que ce soit Avatar, Alien, Kingsman ou bien évidemment les X-Men. Ainsi, à partir de maintenant, Marvel Studio est dans son droit pour utiliser les mutants et Les 4 Fantastiques dans le MCU. Mais une question demeure. Comment Kevin Feige va-t-il justifier et crédibiliser l'arrivée des X-Men dans le MCU ?

WandaVision a peut-être apporté un élément de réponse. Attention SPOILERS pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode 5 du show. Ce dernier comporte un twist final renversant qui concerne le sujet d'aujourd'hui. En effet, à la fin de l'épisode, Pietro, le frère décédé de Wanda fait une apparition. Mais au lieu d'être incarné par Aaron Taylor-Johnson comme dans Avengers : l'ère d'Ultron, le justicier est campé par Evan Peters, l'acteur qui l’interprétait dans la licence X-Men. C'est un retournement de situation inédit, et un premier pas vers l'introduction des X-Men dans le MCU.

La Sorcière Rouge (Elizabeth Olsen) - Avengers : l'ère d'Ultron ©Marvel Studios

Outre ce clin d’œil habile aux mutants, la série WandaVision pourrait davantage développer l'arrivée des X-Men dans le MCU. Vif Argent pourrait être le premier élément d'une longue lignée d’implantation. Déjà, WandaVision est une adaptation libre des comics House of M. A la fin de l’œuvre de Brian M Bendis, Wanda fait le vœux que les mutants perdent leurs pouvoirs. À la suite de ce scénario, 91,4% des mutants ont perdu leurs gènes et ainsi leurs pouvoirs. Même si, techniquement, aucun mutant n'existe encore dans la continuité actuelle du MCU, cette pépite scénaristique pourrait totalement être réutilisée dans le show, mais d'une façon différente.

Wanda pourrait en effet faire le souhait inverse, et exiger que les mutants entrent dans le MCU. Ce serait une manière simple et efficace de canoniser les X-Men dans l'univers Marvel. Ainsi, de nombreux humains lambdas pourraient se réveiller avec des capacités inédites, et ainsi rejoindre le clan des mutants.

Les mutants existent-ils déjà dans le MCU ?

Il se pourrait que les mutants existent déjà dans le MCU, sans pour autant qu'on le sache. En 2008, quand Iron Man est sorti, la firme n'avait pas encore le droit d'utiliser les mutants, ni même cette appellation. Mais ce n'est pas parce que le MCU n'en parle pas, qu'ils n'existent pas... Il y a quelques années, Kevin Feige a révélé que Nick Fury avait déjà connaissance de l'existence des mutants. Dans une scène coupée du premier Iron Man, l'ancien directeur du S.H.I.E.L.D annonce explicitement l'existence des mutants.

Le seul obstacle à cette révélation était l'interdiction juridique d'employer ce terme à l'écran. Malgré ça, Kevin Feige semblait déjà intéressé à l'époque pour développer le mythe des mutants. Et maintenant que Marvel Studios possède les droits d'utilisation de ces personnages, il se pourrait que les mutants fassent une introduction rétroactive dans le Marvel Cinematic Universe. Potentiellement via Wanda et Pietro, qui sont eux-mêmes des mutants dans les comics.

Les mutants introduits via les multivers ?

C'est l'option la plus plausible. Alors que WandaVision entame la phase 4 du MCU, il est maintenant assez clair que Marvel se dirige vers de nouvelles directions audacieuses. La firme est en passe d'introduire les multivers au MCU. Des événements se produiront dans WandaVision et auront des répercussions sans précédent sur Loki, Spider-Man 3, Doctor Strange et le Multivers de la Folie et Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Ces œuvres auront toutes des implications sur les multivers et traiteront de près ou de loin des changements initiés par WandaVision.

X-Men ©Marvel Comics

L'idée d'amener les mutants à travers une rupture dans le multivers serait assez simple et pourrait expliquer leur absence flagrante jusqu'ici. Après tout, on sait déjà que Spider-Man 3 va introduire des personnages issus d'autres chronologies alternatives. Les X-Men pourraient donc suivre la même route et être introduits via le même procédé.

Le Snap de Thanos à l'origine de ce changement ?

C'est une autre théorie qui repose sur une certaine facilité. Et si le Snap de Thanos (ou celui de Hulk ou de Iron Man) avait entraîné la création des mutants ? Si on se repose sur une théorie antérieure qui affirme que les gênes mutants sont actuellement dans un état dormant, il se pourrait que le Snap de Thanos les ait réveillés. Le Snap aurait alors déclenché les pouvoirs de ces mutants dormants. Une manière simple d'intégrer les X-Men au MCU.

Thanos (Josh Brolin) - Avengers : Endgame ©Marvel Studios

Cela fait donc pas mal de théories, toutes crédibles, pour introduire les X-Men dans le MCU. En tout cas, avec l'arrivée d'Evan Peters dans WandaVision, la machine est d'ores et déjà lancée. Et Vif Argent n'est que la première pierre de cet immense édifice. La série de Jac Schaeffer devrait déjà apporter quelques éléments de réponse, en attendant les prochains films du MCU.