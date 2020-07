Marvel : Dafne Keen veut reprendre le rôle de X-23 dans le MCU - CinéSéries

Le sort des X-Men dans le Marvel Cinematic Universe est un mystère depuis que la Fox a été rachetée par Disney. La jeune Dafne Keen veut toujours reprendre le rôle de X-23 qu'elle a tenu dans "Logan". Est-ce qu'une place lui sera trouvée dans l'univers étendu ?

Dafne Keen veut continuer avec X-23

Logan réalisé par James Mangold est autant un dernier acte émouvant pour le personnage d'Hugh Jackman que l'introduction fougueuse de la jeune X-23. L'idée d'une suite ou d'un spin-off avec son interprète, Dafne Keen, a été évoquée. C'était avant que Disney ne rachète la Fox et on a de gros doutes sur la faisabilité du projet de nos jours, avec la charte du studio. La jeune actrice ne veut pas abandonner son personnage et continue de faire preuve d'optimisme dans une interview chez Comicbook.com. Quand on lui demande si elle est intéressée par une insertion dans le Marvel Cinematic Universe, elle répond ainsi :

Oui, complètement. À 100%.

Disney voudra-t-il du personnage ?

Beaucoup de pessimisme accompagne les hypothèses d'un retour. On ne sait tout simplement pas comment Disney va s'y prendre pour que les mutants entrent dans la mécanique du MCU. Vont-ils mettre à la poubelle ce qui a été fait précédemment ? Les personnages, s'ils sont identiques à ceux déjà utilisés, seront-ils recastés ? Cette seconde question nous intéresse précisément parce que X-23 est une déclinaison du Wolverine de Hugh Jackman et appartient à l'arc conclu sous la bannière de la Fox. S'en servir en gardant Dafne Keen impliquerait une sorte de connexion et Disney ne doit pas foncièrement le vouloir. Le problème supplémentaire étant que la jeune fille a fait preuve d'une grande violence dans Logan, il ne serait pas très judicieux de s'en servir maintenant en essayant de la rendre plus docile. Vous aurez compris que le contexte n'est pas favorable pour un retour.

L'année dernière, James Mangold réitéré son envie de continuer à accompagner X-23 en sachant pertinemment que rien n'allait se passer dans "un futur proche". Ce personnage, jeune, appartient déjà à l'ancienne ère. Une ère que Disney veut vite oublier, avec le carnage Dark Phoenix et Les Nouveaux Mutants. La seconde de ces deux épines dans le pied sera retirée le 26 août prochain (sous réserve que la date ne soit pas modifiée à cause du contexte actuel) et la firme pourra enfin repartir sur de nouvelles bases. Probablement sans X-23...