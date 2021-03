Marvel : découvrez ces scénarios que le MCU a oublié de développer

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) est célèbre pour son univers parfaitement maîtrisé. Un univers connecté où des éléments se répondent d'un film à l'autre avec beaucoup de fluidité. Tout semble pensé en amont, et rien n'est laissé au hasard. Pourtant, même avec un plan d'une précision hallucinante, il y a toujours des accrocs. C'est le cas pour beaucoup de scénarios abandonnés en cours de route. Des intrigues initiée, et pourtant jamais développées, ou alors sans aucune conséquence. Voici une liste non exhaustive des storylines oubliées du MCU.

La référence à la mort dans le MCU

Si aujourd'hui, Thanos est un personnage emblématique du septième art, et donc du grand public, en 2012, à l'époque du premier Avengers, il n'était connu que des lecteurs de comics. C'est la première apparition du personnage. À cette époque, avant que Josh Brolin ne récupère le rôle, il est incarné par Damion Poitier. Dans la scène post-générique du film de Joss Whedon, The Other avertit le puissant Thanos de la résistance des Avengers. Il emploie une formulation spéciale qui a eu le don d'intriguer les lecteurs de comics. En effet, ce sous-fifre du Titan fou considère que défier les Avengers, « c'est courtiser la mort ». Une ligne de dialogue qui fait référence aux motivations de Thanos dans les comics. En effet, dans ses histoires sur papier, ce dernier essaye de séduire l'incarnation de la mort, ce qui le pousse à anéantir la moitié de l'univers. Une réplique qui fait sens et qui tease le mobile de Thanos pour la suite du MCU. Mais finalement, l'antagoniste a été écrit différemment, et la mort a été évincée de l'équation.

Tony Stark qui détruit ses armures

La fin d'Iron Man 3 met en scène de grands bouleversements pour Tony Stark. Shane Black décide d'emmener le héros vers une conclusion sombre à travers laquelle le milliardaire semble raccrocher. À la fin du film, le héros détruit la totalité de ses armures et se débarrasse de son cœur artificiel. Un dénouement qui introduit alors un développement intéressant pour la suite du MCU. Techniquement, la prochaine apparition de Stark aurait donc dû être totalement différente, dans la continuité de la conclusion de Iron Man 3. Mais dans Avengers : l'ère d'Ultron, le protagoniste est de retour dans son armure, comme si de rien n'était.

Le Loup Blanc

Les spectateurs apprennent dans Avengers : Infinity War que Bucky réside maintenant au Wakanda. Dorénavant, l'ancien Soldat de l'Hiver se fait appeler Le Loup Blanc. Une référence directe au comics qui n'a pourtant pas été développée à travers les films. Cette nouvelle direction du personnage semble avoir tout simplement été abandonnée puisque dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, le personnage a repris son ancien nom.

Les Sinister Six, le gang maudit du MCU

Ca fait maintenant des années que Sony essaye de lancer les Sinister Six au cinéma. Ce groupe de super-vilains, composé des plus grands ennemis de Spider-Man, tente une percée cinématographique depuis un certain temps. La firme a déjà tenté le coup dans The Amazing Spider-Man 2, à travers lequel cette équipe culte était teasée. Mais la compagnie est partie vers de nouveaux horizons, a abandonné la saga avec Andrew Garfield pour caster Tom Holland et faire affaire avec le MCU. Mais l'idée des Sinister Six n'a pas été délaissée pour autant. La fin de Spider-Man : Homecoming suggère que Scorpion veut monter une équipe pour écraser l'araignée. Mais depuis, plus rien. Néanmoins, il semblerait que la création des Sinister Six soit toujours d'actualité puisque, dans Morbius, le Vautour va faire la rencontre du vampire vivant...

Bullseye

Il n'y a pas que sur grand écran que les projets inaboutis existent. La série Daredevil avait également des choses à raconter. Malheureusement, le show a été annulé après trois saisons. Pourtant, la dernière en date avait initié un récit passionnant : celui de Bullseye. Drew Goddard commençait tout juste à développer cet antagoniste culte des comics, et la dernière séquence de la saison 3 suggérait l'arrivée en bonne et due forme du super-vilain. Occasion manquée...

Le voyage de Thor

Dans Avengers : l'ère d'Ultron, Thor plonge dans une étrange piscine naturelle qui lui permet d'avoir des visions sur les pierres d'infinité. La scène est assez courte et totalement en dehors du reste de l'intrigue. Il s'agit d'une séquence déplacée et inutile, qui n'aboutit sur rien. Vers la fin du film, Thor s'envole vers les étoiles pour enquêter sur les pierres d'infinité. Mais cette recherche a été laissée de côté dans le MCU au profit de Thor : Ragnarok.

Les accords de Sokovie

Alors certes, ceux-ci ont été développés à travers Captain America : Civil War. Mais une fois les accords ratifiés, leurs conséquences se sont faites rares sur le MCU. C'était un bon point de départ pour développer un récit sur des héros hors-la-loi. Dans la scène post-générique de Captain America : Civil War, Steve Rogers vient délivrer tous ses acolytes. Pourtant cette scène n'aura pas de suite, à part une courte référence avec le général Ross dans Infinity War. Mais Black Widow devrait remettre les pendules à l'heure puisque le récit se déroule entre les deux films, donc à une époque où la Veuve Noire est hors-la-loi.

Le Leader, grand méchant oublié du MCU

C'est la plus grosse déception de cette liste, et par conséquent l'exemple parfait. En 2008, dans L'Incroyable Hulk, Louis Leterrier met en scène un scénario génial, malheureusement totalement négligé. Tout au long du film, Bruce Banner communique avec un mystérieux Mr Blue. Ce dernier s'avère être finalement le Dr Samuel Sterns. Les lecteurs de comics le connaissent bien puisqu'il s'agit du Leader, un puissant antagoniste de Hulk. Dans le film, alors que l'Abomination détruit son laboratoire, une partie du sang de Hulk se déverse dans une blessure que Sterns a au visage. Son crâne commence alors à gonfler, et le destin du personnage demeure par la suite un mystère. Il s'agissait évidemment d'un teasing pour l'arrivée du Leader dans le MCU. Mais Sterns n'est jamais revenu...