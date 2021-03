Marvel : et si les Éternels pouvaient rendre sa jeunesse à Captain America ?

Et si le film « Eternals » permettait au Marvel Cinematic Universe (MCU) de ramener Captain America sur le devant de la scène ? Des théories suggèrent que le long-métrage pourrait rajeunir Steve Rogers.

Captain America n'a pas dit son dernier mot

Dans Avengers : Endgame, Captain America utilise le pouvoir des pierres d'infinité pour retourner dans le passé, plus précisément à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Il décide de rester dans cette ligne temporelle pour vivre son grand amour avec Peggy Carter. En contrepartie, le soldat n'est pas congelé dans la glace, et vieillit donc presque à vitesse normale. Il apparaît alors tel un vieil homme dans les derniers instants du film des frères Russo, l'occasion pour lui de léguer son bouclier au Faucon. Une fin touchante, et une belle alternative à la mort du personnage. Un moyen émotionnel de mettre Captain America sur la touche, tout en lui réservant une subtile happy end.

Old Man Steve (Chris Evans) - Avengers : Endgame ©Marvel Studios

Pourtant, il se murmure que Captain America pourrait être de retour à l'avenir. Difficile de savoir si le personnage apparaîtra en Old Man Steve, ou s'il va retrouver sa jeunesse d'antan. Mais apparemment, Captain America n'aurait pas dit son dernier mot. Le contrat de Chris Evans ne serait pas totalement terminé, et il se pourrait que le comédien revienne dans le MCU. Certains pensent même que le super soldat va faire une apparition dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver.

Et si les Éternels permettaient de ramener Captain America ?

Beaucoup pensent que si Captain America devait apparaître dans la phase 4 du MCU, ce serait soit à travers le concept de voyage temporel, soit à travers le multivers. Eternals fournira un moyen au MCU de restaurer la jeunesse de Steve Rogers. Dans les comics, les Eternels sont capables d'utiliser la transmutation des humains en animaux et la modification des propriétés physiques des objets. Sersi, est si habile avec ces pouvoirs qu'elle peut changer l'âge biologique d'une personne. Dans les comics, elle l'a déjà fait, pour Captain America justement. À la demande de Steve, elle l'a ramené à son jeune âge pour les besoins d'une mission.

Les Eternels ©Marvel Comics

Peut-être que Marvel Studios va donc suivre cette route, et utiliser les pouvoirs du personnage incarné par Gemma Chan pour rajeunir Steve Rogers. Quant aux raisons scénaristiques de ce retour à la normale, elles peuvent être justifiées par Avengers 5, qui nécessiterait le come-back du supersoldat pour affronter un puissant antagoniste (éventuellement Kang). Bien sûr, tout ceci n'est encore que de l'ordre de la rumeur. Aucun rapport officiel n'a confirmé le retour de Chris Evans dans le MCU. Mais avec Marvel Studios, tout est possible...