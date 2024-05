Marvel : John Malkovich va rejoindre le MCU

Le film Marvel "Les 4 Fantastiques", qui ouvrira la sixième phase du MCU, devrait accueillir à son casting l'acteur John Malkovich. Une addition prestigieuse à une distribution déjà royale.

Le casting pour Les 4 Fantastiques s'agrandit

Dans la révolution que doit opérer Marvel pour redorer le blason de son MCU, c'est une belle annonce. Comme révélé par Deadline, l'acteur John Malkovich devrait rejoindre les rangs déjà bien fournis du casting du film Les 4 Fantastiques. Pour rappel ce nouveau film sera porté par Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach et Joseph Quinn. Ces derniers incarneront les super-héros de ce film réalisé par Matt Shakman, et devront notamment faire face à Julia Garner dans le rôle de Shalla-Bal, une version du Surfeur d'Argent, ainsi qu'à Ralph Ineson dans le rôle de Galactus.

Les 4 Fantastiques ©Marvel Studios

Un rôle tenu secret

On ne sait pas encore dans quel rôle John Malkovich rejoint Les 4 Fantastiques. Même cas de figure que pour Paul Walter Hauser, lui aussi récemment recruté pour un rôle mystère. Protagoniste ou antagoniste, ce sera dans tous les cas le retour de John Malkovich dans une grosse production de divertissement. Il est apparu ces dernières années dans des productions indépendantes passés sous les radars - notamment le thriller avec Robert De Niro Savage Salvation sorti en VOD en 2023 -, et dans les séries Space Force, The New Look et Ripley. Il sera cette année à l'affiche du nouveau film de Julian Schnabel In the Hand of Dante.

Nommé à deux reprises à l'Oscar du Meilleur second rôle, pour Les Saisons du coeur en 1985 et Dans la ligne de mire en 1994, et mémorable Cyrus dans Les Ailes de l'enfer, ce n'est pas une première dans le genre super-héroïque pour John Malkovich. En effet, il avait pris part au désastre Jonah Hex en 2010. Nul doute qu'il saura se rattraper avec le nouveau Les 4 Fantastiques.

La sortie du film Les 4 Fantastiques est prévue pour le 23 juillet 2025 dans les salles françaises.