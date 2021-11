Marvel : Kevin Feige prépare un projet "top secret" avec Scarlett Johansson

Apparemment la comédienne Scarlett Johansson n'en a pas encore fini avec le Marvel Cinematic Universe (MCU). En effet, d'après Kevin Feige, l'actrice va être prochainement impliquée dans un projet top secret, sans rapport avec Black Widow.

Un projet top secret pour Scarlett Johansson

Récemment, Scarlett Johansson a participé à une réunion honorifique au Beverly Hilton Hotel, pour célébrer sa nomination comme 35ème récipiendaire de l'American Cinemateque Award. Parmi les personnes présentes pour lui rendre hommage, il y avait Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios, qui a pris la parole pour la féliciter, mais pas seulement. En plus de souligner son intelligence, son bon sens et ses talents d'actrice, Kevin Feige a révélé que Scarlett Johansson n'en avait pas tout à fait terminé avec le MCU. En effet, le producteur a teasé « un projet top secret avec Marvel Studios » sur lequel le studio fait équipe avec l'actrice. Il a cependant précisé que ce projet mystère n'aura absolument aucun rapport avec Black Widow, et ajouté que Scarlett Johansson serait productrice sur ce mystérieux projet.

Scarlett a prêté son talent et son pouvoir de star à l'univers cinématographique Marvel pendant plus d'une décennie. Qu'elle ait choisi d'y jouer un rôle clé pendant tant d'années, je lui en suis extrêmement reconnaissant. Travailler avec elle a vraiment été l'une des collaborations les plus mémorables et les plus enrichissantes de ma carrière.

Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) - Black Widow ©Marvel Studios

Une déclaration touchante de la part de Kevin Feige, qui veut donc une nouvelle fois travailler avec Scarlett Johansson. Une belle loyauté quand on sait que la comédienne avait intenté un procès à Disney suite à la diffusion de Black Widow sur Disney+, une décision qui était contraire aux termes de son contrat. Un litige heureusement résolu depuis.

Scarlett Johansson a incarné Black Widow dans le MCU depuis 2010 et Iron Man 2. Un rôle emblématique de l'univers Marvel, qui la place comme la toute première Avenger féminine de tout le MCU. Un rôle qu'elle a campé à 7 reprises avant d'avoir son propre film en 2021. Les fans le savent, Black Widow rencontre une mort définitive dans Avengers : Endgame. Depuis, le personnage est revenu dans son propre film, Black Widow, qui se passait avant les événements du dernier Avengers.

Quel est ce mystérieux projet ?

Quoi qu'il en soit, difficile de savoir réellement quel est ce nouveau projet top secret. Pour le moment, ni Scarlett Johansson, ni Kevin Feige n'ont fait de commentaires supplémentaires. Difficile ainsi d'avoir des pistes plus précises. Est-ce que ce sera un film ? Une série ? Sur quel(s) personnage(s) sera centré ce fameux projet ?

Tout reste ouvert, et on attend d'en apprendre plus sur ce que sera l'histoire, qui composera le casting, etc. Scarlett Johansson sera-t-elle uniquement productrice ou aura-t-elle une casquette supplémentaire ? Peut-être, et ce n'est qu'une hypothèse, qu'elle pourrait aussi passer derrière la caméra. Pour le moment, la comédienne n'est passée derrière la caméra qu'à une seule occasion, en 2009, quand elle a mis en scène le court-métrage These Vagabond Shoes.