Disney : après l'affaire Scarlett Johansson, le studio fait des ajustements

Le coup de gueule de Scarlett Johansson contre Disney a finalement porté ses fruits. Le studio a décidé de modifier les futurs contrats des acteurs pour les futurs films qui sortiront en salles et sur Disney+.

Disney vs Scarlett Johansson

En juillet dernier, Scarlett Johansson avait fait trembler la planète cinéma en prenant une position forte vis à vis du géant Disney. En effet, l'actrice de Black Widow avait décidé de les attaquer en justice pour non-respect de contrat. La raison était simple : le contrat de l'actrice stipulait que le film devait sortir exclusivement en salles. Or, Black Widow était sorti simultanément sur Disney+ aux États-Unis et dans d'autres territoires. Cette décision avait été prise en raison de la situation sanitaire et après signature de contrat. Son salaire étant indexé sur les entrées salles. Scarlett Johansson, également productrice du film, était tout à fait en droit de porter plainte.

Black Widow © Marvel Studios / Disney

Quelques jours après, Disney avait réagi dans un communiqué officiel, réfutant ce qui leur était reproché :

Il n'y a aucun mérite à ce dépôt de plainte. Le procès est particulièrement triste et affligeant dans son mépris insensible pour les horribles effets mondiaux et prolongés de la pandémie de Covid-19 (...) Disney a pleinement respecté le contrat de Mme Johansson et, de plus, la sortie de Black Widow sur Disney+ avec Premier Access a considérablement amélioré sa capacité à gagner une compensation supplémentaire en plus des 20 millions de dollars déjà reçus à ce jour.

Le studio modifie ses futurs contrats

Mais la décision de Scarlett Johansson a bien fait bouger les lignes. Nous apprenons aujourd'hui (via Deadline) que Disney modifiera bien les futurs contrats des acteurs. On imagine que cela concerne les films qui sortiront simultanément en salles et sur Disney+.

Bob Chapek, le PDG de Disney, a déclaré dans un communiqué :

Le monde est en train de changer. Et les contrats des comédiens doivent refléter cette situation.

Avant de poursuivre, plus en détails :

Il est bon de se rappeler que ses films ont été faits il y a trois ou quatre ans, de même que les deals. Et ils sont sortis en pleine pandémie. Et cette pandémie a modifié les habitudes des consommateurs, et lancé une nouvelle dynamique. Donc nous sommes faces à une situation compliquée, car les contrats ont été signés bien avant que tout ne change (...) mais nous allons modifier ça dans le futur. Nous allons faire en sorte que tout ça soit pris en compte dans les futurs contrats des comédiens.

Même si elle était déjà bien lancée, l'ère des plateformes de streaming a été accélérée avec la pandémie. Disney en particulier compte beaucoup sur Disney+ pour ses futurs programmes. En effet, si certains films sortiront exclusivement en salles, ou simultanément, d'autres seront créés spécialement pour être exploités sur la plateforme.

Le studio compte investir énormément d'argent sur sa plateforme de streaming. Ce qui les a conduits à menacer directement la France et sa chronologie des médias. En effet, la loi française stipule qu'un film sorti en salles ne pourra être disponible en streaming que 36 mois plus tard. Un délai qui semble beaucoup trop long pour Disney. Le studio songe donc à ne plus du tout sortir ses films en salles dans notre pays, pour pouvoir les mettre directement sur Disney+.