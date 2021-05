Marvel : l'acteur Mickey Rourke tacle les films du MCU

Décidemment, c’est à la mode de taper sur Marvel Studios. Après de nombreux artistes, dont Martin Scorsese, c’est au tour de l’acteur Mickey Rourke de donner son avis sur le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Marvel Studios vs The World

Depuis peu, il y a une mode qui consiste à taper sur le MCU. Tout a débuté quand Martin Scorsese a donné son avis sur les films produits par Marvel Studios. Le célèbre réalisateur a notamment affirmé que les films Marvel n’étaient pas du vrai cinéma. Une déclaration qui s’est transformée en affaire d’état et qui a amené tout Hollywood à donner son avis sur le MCU. Cette fois, c’est au tour du comédien Mickey Rourke d’apporter son jugement sur cet univers connecté. L’acteur a même participé à cette grande aventure puisqu’il a interprété Whiplash dans Iron Man 2 en 2010. Et malgré sa contribution, ça ne l’empêche pas de qualifier le MCU d’entreprise ratée.

Mickey Rourke n’a pas sa langue dans la poche

Mickey Rourke a récemment qualifié les films Marvel de « merdes » dans un récent post sur son compte Instagram. Il n’a pas hésité à exprimer son dégoût pour l’univers cinématographique Marvel. À travers son post, l’acteur a chanté les louanges de la série New York Unité Spéciale. Un show qu’il a découvert pendant le confinemen, et qui l’a conquis, notamment pour les prestations des comédiens. À la toute fin de son allocution, Mickey Rourke a décidé de glisser un coup en fourbe à Marvel Studios. L’acteur a en effet comparé la prestation du casting de New York Unité Spéciale à celle de la distribution du MCU :

Respect à vous tous, le travail que vous faites tous est un vrai jeu d’acteur, pas comme cette merde qu'on voit chez Marvel

Whiplash (Mickey Rourke) - Iron Man 2 ©Marvel Studios

Ce n’est pas la première fois que Mickey Rourke critique le MCU, et il semble bien avoir une dent contre Marvel Studios. En 2014, lors d’une apparition dans Late Night with Seth Meyers, il a déclaré qu’il n’était « pas fan des Marvel », tout en suggérant qu’il avait largement été coupé au montage de Iron Man 2 :

J’ai fait un film Marvel une fois, et ils ont tout coupé.

Il est certes compréhensible d’être agacé quand sa performance est coupée au montage. Mais c’est un procédé courant dans les films de super-héros et plus largement dans les blockbusters. Il suffit de demander à Jared Leto ce qu’il pense du montage de Suicide Squad…