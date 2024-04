Cette star de Marvel espère le retour des Gardiens de la Galaxie dans le MCU

Et si Marvel faisait à nouveau appel aux "Gardiens de la Galaxie" dans un futur proche ? C'est au moins ce que souhaite Zoe Saldaña, l'interprète de Gamora qui estime que le studio perdrait gros en laissant de côté l'équipe de super-héros.

Les Gardiens de la Galaxie : une équipe pas comme les autres

Avec Les Gardiens de la Galaxie (2014), James Gunn a introduit dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) une nouvelle équipe de super-héros pas comme les autres. Avec ses personnages atypiques qui avaient d'abord bien du mal à s'entendre, le cinéaste a fait évoluer cette troupe en espèce de famille dysfonctionnelle, mais néanmoins attachante. Le public a rapidement adhéré à cette approche et à ces marginaux, motivant Marvel Studios à leur offrir une deuxième aventure en 2017, avant une conclusion en 2023.

Les Gardiens de la Galaxie 3 a été marqué par la séparation de l'équipe initiale, provoquant ainsi une émotion certaine chez les fans, mais aussi leurs interprètes. Ce qui ne veut pas dire que tous les personnages ont disparu du MCU. Au contraire. La fin du troisième opus a justement présenté une nouvelle équipe menée cette fois par Rocket (Bradley Cooper).

Le retour des super-héros Marvel ?

Pour l'instant, un quatrième film Les Gardiens de la Galaxie n'est pas prévu et on ne sait donc pas si Rocket et ses compagnons reviendront. Mais ce qui est a priori sûr, c'est que ni Drax, ni Gamora ne devraient apparaître à nouveau dans l'univers étendu de Marvel. Ou du moins, pas sous les traits de leurs interprètes Dave Bautista et Zoe Saldaña. C'est ce qu'a rappelé cette dernière auprès de The Playlist, tout en se montrant ouverte à ce que quelqu'un d'autre reprenne son rôle.

Je pense qu'elle est (partie pour de bon), du moins pour moi. Mais je ne pense pas que Gamora soit partie pour de bon.

Entre les voyages dans le temps et le multivers, Marvel peut se permettre beaucoup de choses avec ses personnages. Il n'est donc pas impossible qu'une nouvelle Gamora réapparaisse un jour. Elle, mais aussi les autres "anciens", a ajouté la comédienne, qui estime que le studio perdrait gros en laissant de côté l'équipe de super-héros.

Je pense que ce serait une énorme perte pour Marvel s'ils ne trouvaient pas un moyen de ramener les Gardiens de la Galaxie. C'est juste le groupe de marginaux préféré des fans. (...) Je serais la première à me rendre au premier rang pour célébrer un retour des Gardiens de la Galaxie.

Si Zoe Saldaña ne cache pas son envie de revoir Les Gardiens de la Galaxie dans le MCU, il semble très peu probable de voir James Gunn se lancer dans un quatrième film. Le cinéaste étant désormais bien occupé avec DC. À voir si Marvel entend son appel et décide de réutiliser certains personnages dans des prochaines productions. Mais si c'est le cas, ce sera donc sans l'actrice.