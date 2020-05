Marvel : Sony développe un projet secret sur une femme de l'univers Spider-Man

Sony s'est lancé dans l'exercice de l'univers étendu en se basant sur Spider-Man et les personnages qui gravitent autour de lui. En plus de tous les projets que l'on connaît, le studio serait en train de travailler sur un nouveau film totalement secret avec une super-héroïne au centre.

Sony a enfin attribué un nom à son univers étendu basé sur Spider-Man. Le nom peu attirant de Sony Pictures Universe of Marvel Characters a été décidé. Même s'il n'est clairement pas sexy, on sait au moins de quoi on parle. Il n'est pas que question de l'Homme-Araignée dedans, mais de plusieurs personnages qui peuvent graviter autour de lui. On a déjà vu à quoi ça allait ressembler avec l'introduction de Venom et celle déjà programmée de Morbius. En attendant que le principal intéressé se joigne à la fête, en gardant Tom Holland dans le rôle. Sony doit viser sur le long terme avec son SPUMC (ça fait bizarre, hein ?) et préparer plusieurs films.

Justement, Variety rapporte qu'un projet secret est en ce moment sur le feu avec S.J. Clarkson, un nom très connu dans l'industrie télévisuelle. Elle sera chargée de développer ce film sur lequel on ne sait rien, si ce n'est qu'il se base sur un personnage féminin de l'univers Marvel. Disney ayant la mainmise sur une grosse partie du catalogue, cette super-héroïne aura forcément un lien avec la mythologie Spider-Man. Avec ces maigres indices, on pense directement au film sur Madame Web qui a déjà été évoqué par le passé. Sauf que la média américain précise qu'aucun scénariste n'est attaché au projet, ce qui pose un problème puisque Matt Sazama et Burk Sharpless seraient sur ce Madame Web. Cette dernière n'a pas le profil le plus bankable, étant un personnage âgé. Mais ça peut être une occasion d'aller à contre-courant et de jouer à fond sur cet aspect.

Qui d'autre que Madame Web ?

Si on part du principe que ça ne sera pas sur elle - ce qui n'est pas clair à l'heure actuelle -, il existe d'autres femmes auxquelles s'intéresser dans l'univers Spider-Man. Silver Sable par exemple, la Chatte noire ou carrément Spider-Girl. Quoi qu'il en soit, à l'image du MCU, Sony veut aussi accorder de la place aux femmes et compte le faire ostensiblement avec ce projet. Pour y arriver, le studio aimerait attirer une actrice de premier plan dans le rôle principal. Une star assez réputée, comme le sont Tom Hardy et Jared Leto, pour tenir le film sur ses épaules. Il se dit que Charlize Theron ou Amy Adams pourraient être approchées, sans que rien n'ait bougé au moment où l'on écrit ces lignes.