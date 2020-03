Marvel : un fan art imagine Keanu Reeves en Ghost Rider

Un fan art place Keanu Reeves dans la peau du Ghost Rider. Une rencontre imaginée à la suite d'une rumeur qui annonçait l'entrée de l'acteur dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Un fan art très réussi imagine à quoi pourrait ressembler Keanu Reeves dans la peau du Ghost Rider. Le personnage a rejoint le MCU en 2013, quand la firme a récupéré les droits cinématographiques du personnage, initialement détenus par Sony. Cet anti-héros emblématique de La Maison des Idées a été adapté à deux reprises sur grand écran à l'occasion des deux films Ghost Rider portés par Nicolas Cage. Puis, Agents of SHIELD a offert une autre vision du personnage au moment de sa saison 4. Depuis, le héros devait revenir dans son propre show mais celui-ci a récemment été annulé.

Il est évidemment prévu que le Ghost Rider soit prochainement introduit dans le MCU. On doute cependant que Gabriel Luna, qui campait le personnage dans la série Agents of SHIELD reprenne son personnage sur grand écran. Naturellement, les fans ont déjà imaginé quels acteurs pourraient incarner ce personnage emblématique chez les lecteurs de comics. Beaucoup aimeraient voir Keanu Reeves dans le rôle, et certains ont même proposé des fan art de la star de John Wick dans les habits du Rider.

Keanu Reeves en Ghost Rider

Récemment, des rumeurs selon lesquelles Keanu Reeves aurait été approché pour incarner le Ghost Rider ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. En se basant sur celles-ci, l'artiste Yadvender Singh Rana a proposé une illustration de la star dans la peau de Johnny Blaze.

Bien qu'aucun projet Ghost Rider n'ait encore été annoncé, c'est quelque chose que Marvel Studios pourrait planifier. Un reboot de Blade avec Mahershala Ali est déjà en développement pour la phase 5 du MCU. Il serait alors logique de voir débarquer d'autres personnages du même type comme Ghost Rider et Moon Knight à la même période.

Ghost Rider est créé en 1972 par Roy Thomas et Gary Friedrich. C'est un héros atypique dans l'univers Marvel. Johnny Blaze est le fils d'un célèbre cascadeur. À la mort de ses parents il est recueilli par la famille Simpson. Mais son père adoptif est gravement malade. Pour le sauver, Johnny passe un pacte avec Mephisto. Il vend son âme en échange de la guérison de son père adoptif. Mais le démon dupe le jeune homme puisque Simpson meurt quand même lors d'une cascade particulièrement périlleuse. Mephisto insuffle alors le démon Zarathos dans le corps de Johnny.

Jusque là, tout est raconté dans le film de Mark Steven Johnson. Depuis ce jour, Johnny Blaze partage son corps avec ce puissant démon. La nuit, il se transforme en Ghost Rider, luttant contre la violence urbaine et bannissant les âmes corrompues du monde des vivants. Par la suite, deux autres individus ont endossé le pouvoir du Rider : Dan Ketch et Robbie Reyes. Dernièrement, Marvel Comics a proposé une relecture étonnante du personnage avec le Cosmic Ghost Rider. Quant à son identité secrète, on va éviter de vous la spoiler, car c'est une grosse surprise...